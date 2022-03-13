Başarılı oyun geliştiricisi Ubisoft, korsan oyunu Skull and Bones’un Twitter’ın hesabından yaptığı açıklamada, isteyen herkesin katılabileceği bir test programı olduğunu duyurdu.

Ubisoft, Skull and Bones Oyununu Test Edecek Oyuncuları Bekliyor

Ubisoft, ilgilenen oyuncuların resmi Skull and Bones Twitter üzerinden kaydolabilecekleri bir ‘Insider Program’ duyurdu. Oyuncular kaydolduktan sonra Ubisoft, oyunu test etmek ve geliştiricilere işlerin nasıl ilerlediği konusunda geri bildirim sağlayarak ‘dikkatle seçilmiş oyuncular’ ile iletişime geçecek.

Resmi Skull and Bones web sitesinde yer alan uygulamanın, oyuncu olmak isteyenler için çeşitli gereksinimleri bulunuyor. Görünüşe göre bu, çok fazla taahhüt içeren bir gizlilik anlaşmasını kabul etmeye istekli kişiler için bir test olacak. Bu durum, gözden geçirilmesi gereken çok sayıda zor içerik olabileceği ve deneyiminiz hakkında herkese açık olarak konuşma fırsatı olmadığı anlamına geliyor.

Bu test programı duyurusu, Ubisoft’un Skull and Bones ile ilgili çok uzun bir süredir yaptığı en büyük güncellemelerden biri olma özelliğini taşıyor. Bildiğimiz kadarıyla çok oyunculu korsan oyunu, Temmuz 2021’de geliştirme sürecinin alfa aşamasını geride bırakmıştı. Bununla birlikte Ubisoft, zamanı geldiğinde oyun hakkında daha fazla ayrıntı paylaşacağına söz vermişti.