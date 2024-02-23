Skull and Bones Beklentileri Karşılayamadı: Oyuncu Sayısı Hayal Kırıklığı Yarattı!

Ubisoft'un uzun süre merakla beklenen ve çıkış tarihi birkaç kere ertelenen korsan temalı oyunu Skull and Bones'un mevcut oyuncu sayısı tam bir hayal kırıklığı yarattı.

Fiyatıyla eleştriri toplayan oyunun başarılı bir çıkış yapmadığı düşünülürken, proje üzerinde çalışan birinden de konuyla ilgili bir açıklama yapıldı.

Birkaç kez ertelenen ve oyuncuların merakla beklediği bir oyun olan Skull and Bones, 16 Şubat tarihinde ön siparişe açıldı. Çıkış yaptığı gün fiyatı ile eleştirilerin odağı olan oyunun ne kadar satılacağı da merak konusuydu.

Skull and Bones Beklentileri Karşılamadı mı?

PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC ve Amazon Luna üzerinden oynanabilen oyun, Ubisoft etkinliği kapsamında bazı platformlarda sınırlı bir süre ücretsiz oldu. Ücretsiz bir şekilde oynanabilme fırsatı sunulan oyun ne yapsa olmadı desek yeridir.

1 milyondan az kişinin oynadığı ortaya çıkan Skull and Bones, şu anda dünya genelinde 850 binden fazla kişi tarafından oynanıyor. Bu sayıya oyunu ücretsiz erişim etkinliğinde deneyimleyen oyuncular da dahil.

Açıklanan bu sayılara bakıldığında oyunun başarılı bir çıkış yapamadığı ve bunun sebebinin de fiyatı olduğu söyleniyor. Epic Games'te 999 TL'ye satın alınabilen oyun, Türk oyuncular tarafından makul fiyatta görülüyor.

Ancak asıl sebep oyunun kendi fiyatı değil, oyunu satın aldıktan bir süre sonra oyun için eşya satın alınacak olması oyuncular için fazla maliyetli bulundu. Ubisoft'un CEO'su Yves Guillemot da bu fiyatı savunuyor.

Fiyatı savunmakla kalmayıp Skull and Bones'u AAAA olarak tanımladı. Yani oyunun GTA 5, The Witcher 3: Wild Hunt ve Red Dead Redemption 2 gibi AAAA kategorisindeki oyunlardan daha yüksek olduğunu da iddia etti.