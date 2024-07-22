Ubisoft'un Hayal Kırıklığı Yaratan Oyunu Steam'e Geliyor!

Ubisoft'un uzun yıllardır üzerinde çalıştığı ancak çıkışıyla hayal kırıklığı yaratan oyunu Skull and Bones önümüzdeki ay Steam'e geliyor.

Ubisoft, gemi savaşı türüne yeni bir soluk getirmeyi amaçladığı oyunu Skull and Bones'un 22 Ağustos'ta Steam'de piyasaya sürüleceğini duyurdu. Oyunun Steam'e çıkışı, ilk çıkışından tam 6 ay sonra gerçekleşmiş olacak.

Skull and Bones, 22 Ağustos'ta Steam'e Geliyor

Ubisoft gelişmeyi "Skull and Bones ile 22 Ağustos'ta Steam'de yelken açıyoruz! Acımasız açık denizlerde gezinmeye, acımasız deniz savaşlarına katılmaya ve kendi imparatorluğunuzu kurmaya hazır olun." ifadeleriyle duyurdu.

Skull and Bones ilk olarak 13 Şubat 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştü. Oyunun oynanabilir ilk sürümü, yıllarca süren geliştirme ve birçok ertelemenin ardından gelmişti. Oyun platformlar arası oynama özelliğine sahip ve Xbox Series X|S ve PlayStation 5 için de mevcut.

Ayrıca oyuncuların Oyunu Steam'de oynayabilmek için her zaman olduğu gibi internet bağlantısı ve bir Ubisoft hesabına sahip olmaları gerekecek.

Peki siz Skull and Bones hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.