Skull and Bones Ücretsiz Haftası Başlıyor: Tarih Paylaşıldı!

Macera dolu destansı evrenler, epik hikayeler ve kahramanlıklarla bezeli oyunlar dendiğinde akla gelen ilk isimlerden biri Ubisoft’tur. Oyun dünyasının bu dev ismi, şimdi de pek çok oyuncunun merakla beklediği yeni oyununu duyurdu.

Ubisoft’un heyecanla beklenen yeni korsan oyunu Skull and Bones, 28 Mayıs'ta 2. sezonunun lansmanını yapıyor. İki gün sonra, 30 Mayıs’ta, Skull and Bones Ücretsiz Haftası başlıyor. PC, Xbox Series S|X ve PlayStation 5'te tüm oyunculara oyunun tamamına ücretsiz erişim imkanı sunulacak.

Skull and Bones'un 2. Sezonu Geliyor!

Etkinlik, 6 Haziran'a kadar devam edecek ve oyunculara oyunun ana teması olan denizlerde geçen destansı maceralara atılma fırsatı verecek.

Ubisoft, bu büyük etkinliğin tüm detaylarını paylaştı. Avrupa ve Amerika'daki oyuncular, 28 Mayıs'tan itibaren oyunu ön yükleyebilir ve 30 Mayıs'ta oyunun korsan serüvenlerine başlayabilirler.

Ön yükleme aktif hale geldikten sonra, seçtiğiniz platforma uygun oyunu indirerek denizlere açılabilirsiniz.