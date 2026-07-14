Huawei, Kafa Hareketiyle Kontrol Edilebilen Kulaklık Tanıttı

Huawei, FreeClip 2 S modelini tanıttı. Açık kulak tasarımına sahip olması sayesinde özellikle düzenli olarak koşu ve benzeri açık hava aktiviteleri ile uğraşanlar için büyük kolaylık sağlıyor. Ayrıca sağ ve sol ayrımının bulunmaması gibi avantajları da bulunuyor. Cihaz hangi kulağa takıldığını otomatik olarak algılıyor.

Huawei FreeClip 2 S'in Özellikleri Neler?

Tasarım: Açık kulak yapısı

Açık kulak yapısı Ses Sürücüleri: 10,8 mm çift diyaframlı sürücüler

10,8 mm çift diyaframlı sürücüler Ses ve Arama Teknolojileri: Dinamik ses seviyesi ayarlama, ses geliştirme ve aramalar için 3 mikrofonlu gürültü engelleme

Dinamik ses seviyesi ayarlama, ses geliştirme ve aramalar için 3 mikrofonlu gürültü engelleme Bağlantı: Bluetooth 6.0 ve çift cihaz desteği

Bluetooth 6.0 ve çift cihaz desteği Ses Kodekleri: L2HC, SBC ve AAC

L2HC, SBC ve AAC Dayanıklılık: IP57 sertifikası

IP57 sertifikası Kontrol Özellikleri: Otomatik sağ ve sol kulak algılama, kafa hareketleri ile kontrol, dokunma ve kaydırma hareketleri

Otomatik sağ ve sol kulak algılama, kafa hareketleri ile kontrol, dokunma ve kaydırma hareketleri Pil Ömrü: Kulaklıklar ile 9 saat, şarj kutusuyla birlikte toplam 38 saat kullanım süresi

Huawei FreeClip 2 S'in Pil Ömrü Ne Kadar?

Huawei FreeClip 2 S, tek bir şarjla 9 saate varan dinleme süresi sunuyor. Şarj kutusunu da dahil ettiğimizde ise bu süre toplamda 38 saate kadar ulaşıyor. Bu sürelerin özellikle günün büyük bir kısmında müzik dinleyen ya da arka arkaya uzun telefon görüşmeleri yapan kişiler için fazlasıyla yeterli olduğu söylenebilir. Günlük ortalama 4-5 saatlik bir kullanım söz konusu olduğunda şarj kutusunu bir haftadan fazla bir süre boyunca şarj etmeye gerek olmayacaktır.

Açık kulak tasarımı gereği aktif gürültü engelleme ya da yaygın olarak kullanılan kısaltmasıyla ANC yok. Bu tür yüksek güç tüketen özelliklerin olmaması da daha uzun bir pil ömrü elde etmemize olanak tanıyor. Özellikle sık sık seyahat ediyorsanız, açık havada antrenmanlar yapıyorsanız ya da günün büyük bir bölümünü iş ya da okul gibi sebeplerden ötürü dışarıda geçiriyorsanız oldukça kullanışlı olacaktır.

Huawei FreeClip 2 S Suya Ne Kadar Dayanıklı?

Cihaz, IP57 sertifikasına sahip. Bu da toz ve suya karşı belirli bir dereceye kadar dayanıklılığa sahip olduğu anlamına geliyor. Diyelim ki gün içinde bir su birikintisinin içine düşürdünüz. Endişelenmenize gerek olmayacaktır. Benzer şekilde yoğun antrenmanlarda aşırı terleme sorunu yaşıyorsanız, dışarıda koşarken yağmur atıştırmaya başladığını fark ettiyseniz de sizi panikletmeyecektir. Bu tür durumlara karşı etkili bir koruma sunuyor.

Tabii, bunlar onu dilediğiniz gibi havuzda kullanabileceğiniz anlamına gelmiyor. Ayrıca sabun ve benzeri kimyasallara karşı da dikkatli olmakta fayda var. Yüksek basınçlı ya da çok yüksek sıcaklık seviyesine sahip suya maruz kalması hâlinde de zarar görebilir. Hem bunlardan kaçınır hem spor sonrasında kulaklığı yumuşak bir bezle temizleyip tamamen kuruduğundan emin olduktan sonra şarj kutusuna yerleştirirseniz epey uzun bir süre boyunca güvenli bir şekilde kullanabileceksinizdir.

Huawei FreeClip 2 S Nasıl Bir Ses Kalitesi Verir?

Huawei FreeClip 2 S, 10,8 mm çift diyaframlı sürücülerle birlikte geliyor. Açık kulak tasarıma sahip olduğunu göz önüne alacak olursak bu sürücülerle birlikte pek çok rakibine göre net bir ses sağlayacağı söylenebilir. Çift diyafram sayesinde derin baslar sunarken sesteki detaylar birbirine karışmadan temiz bir müzik deneyimi elde etmenizi mümkün kılacaktır.

Huawei, tasarımın olumsuz yönlerini ortadan kaldırmak için elinden gelenin fazlasını yapmış gibi görünüyor. Öyle ki cihaz, adaptif ses geliştirme özelliği ile geliyor. Kulaklık, çevredeki gürültü seviyesini analiz edip ses yüksekliğini ve frekans dengesini otomatik olarak ayarlıyor. Caddeye bakan bir eviniz olduğunu, sessiz odada müzik dinlemeye başladığınızı, daha sonra kalkıp pencereyi açtığınızı varsayalım. Kulaklık, artan gürültü seviyesini fark edip kaliteden ödün vermeden detayları korumaya devam edecektir.

Huawei FreeClip 2 S Türkiye'de Satılacak mı?

Huawei'in şu an Türkiye'de çok sayıda kablosuz kulaklığı satışta. Bunlara örnek olarak Huawei FreeClip 2, FreeBuds Pro 5, FreeBuds 7i ve FreeBuds SE 4 verilebilir. Söz konusu modelleri göz önünde bulunduracak olursak Huawei FreeClip 2 S'nin de Türkiye'deki kullanıcılarla buluşma ihtimalinin yüksek olduğu söylenebilir.

Huawei FreeClip 2 S'in Fiyatı Ne Kadar?

Huawei FreeClip 2 S için 229 euro fiyat etiketi belirlendi. Güncel kurla 12 bin 276 TL'ye denk geliyor. Tabii, özellik açısından şu an 9 bin 199 TL'ye satılan Huawei FreeClip 2 ile arasında çok büyük fark yok. Daha çok tasarım yönünden ondan ayrılıyor ve birkaç önemli iyileştirme söz konusu. O yüzden Türkiye fiyatının da 10-11 bin TL civarında olması muhtemel.

Editörün Yorumu

Huawei FreeClip 2 S'in uzun süreli kullanım avantajından faydalanmak isteyenler tarafından tercih edilecek bir model olduğunu düşünüyorum. Açık kulak yapısı sayesinde uzun süreli kullanıldığında baskı hissiyatı oluşturmayacaktır. Öte yandan sizi çevreden de tamamen soyutlaştırmayacaktır. Açık hava aktiviteleri ile uğraşırken güvende kalmanıza da yardımcı olacaktır. Bu artıları sayesinde epey ilgi görebileceğini söyleyebilirim.