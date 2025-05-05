Skype Resmen Gitti, Veda Hediyesi Olarak Bunu Bıraktı

2003'te hayatımıza giren Skype, bir dönem video aramanın adı gibiydi. Ancak Microsoft'un 2011'de uygulamayı 8.5 milyar dolara satın almasının ardından işler değişti.

Firma ne kadar uğraşsa da, kullanıcılar zamanla Zoom, FaceTime, Google Meet gibi daha sade ve hızlı alternatiflere yöneldi. Üstüne üstlük Microsoft, Skype'a her güncellemede yeni özellikler ekledi ama bunların çoğunu kimse istemedi.

Elbette bu hikayenin sonu kapanışla bitti. Mart 2025'te Microsoft, Skype'ın tamamen kapatılacağını duyurdu. Bugün itibarıyla hem ücretsiz hem de ücretli Skype kullanıcıları için uygulama tarihe karıştı.

Skype Alternatifi Microsoft Teams Oldu, Ama...

Microsoft'un güya çözümü aslında zaten uzun süredir gündemde olan başka bir uygulama oldu: Microsoft Teams. Özellikle kurumsal alanda kullanılan Microsoft Teams, Skype'ın yaptığı neredeyse her şeyi yapıyor. Tabii birkaç istisna dışında.

Skype'tan Teams'e geçiş yapan kullanıcılar bire bir ve grup görüşmeleri, mesajlaşma, dosya paylaşımı ve takvim entegrasyonu gibi özellikleri kullanmaya devam edebiliyor. Ancak büyük bir eksik var... Skype'ın sunduğu doğrudan telefon görüşmesi özelliği Teams'in ücretsiz versiyonunda yer almıyor.

Ücretli Skype kullanıcıları ise bir süre daha web üzerinden Teams içindeki arama panelini kullanabilecek. Ama Microsoft 365 abonelerinin 70 dakikalık ücretsiz telefon görüşmeleri özelliği de Mart 2026'da sona erecek.

Teams Free sürümüyse 300 kişiye kadar, 30 saatlik toplantı imkânı sunuyor. Ama bu sadece Teams üzerinden yapılan görüşmeler için geçerli. Skype'taki gibi doğrudan bir sabit hat ya da cep numarasını aramak artık yok.

Teams, Skype Kadar Kapsamlı Değil

Microsoft, Skype kullanıcılarını Teams'e yönlendirmeye devam ediyor. Fakat eski alışkanlıklardan vazgeçmek kolay değil. Pek çok kişi, Skype'ın sade yapısını ve telefon aramaları gibi pratik özelliklerini özleyecek.

Hem Microsoft Teams'in Skype kadar kapsamlı olmaması, bu uygulamanın tercih edilmemesine sebep olurken Microsoft'un "yerine koyduk" demesi pek de yeterli değil.

Pek çok kullanıcı için bu geçiş hâlâ tam anlamıyla sindirilebilmiş değil. Ama şu bir gerçek, Skype artık yok.