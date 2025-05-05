Bir Fiyatına İki Abonelik: YouTube Premium Duo Geliyor!

YouTube Premium abonelik seçeneklerine bir yenisi daha ekleniyor. Geçtiğimiz dönemlerde yaşanan fiyat artışının ardından kullanıcı sayılarında düşüş yaşayan YouTube yeni planı Duo'yu bazı ülkelerde test etmeye başladı. Ev arkadaşınız veya ailenizle ortak kullanmanıza olanak sağlayan bu özellik ile birlikte daha ekonomik bir Premium deneyimi elde etmeniz de mümkün. Peki yeni YouTube Premium Duo abonelik fiyatı ne kadar? Kaç kişiye kadar kullanım izni veriliyor? İşte konuyla ilgili detaylar...

İki Kişiye Tek Hesap: YouTube Premium Duo!

YouTube son dönemlerde yeni Premium abonelik paketi üzerinde çalışıyor. Duo adı verilen yeni paketle birlikte kullanıcılar tek hesap üzerinden erişim sağlayabilecekler. YouTube tarafından ev arkadaşları ve aileler için tanıtılan bu yeni paket aslında ortak şekilde arkadaşlarınızla da kullanmanıza olanak sağlıyor. Şu anda Hindistan, Fransa, Tayvan ve Hong Kong'da test edilen bu plan, kullanıcıların kendi hesaplarıyla giriş yaparak reklamsız video izleme, arka planda oynatma ve çevrimdışı içerik indirme gibi özellikleri paylaşmalarına olanak tanıyor. Hindistan'daki fiyatlandırma, aylık 219 rupi (yaklaşık 2.5 dolar) olarak belirlenmiş durumda. Bu, bireysel planın 149 rupi ve aile planının 299 rupi olduğu göz önüne alındığında iki kişi için ekonomik bir alternatif sunuyor.

Yarı yarıya ödeme ile ortak kullanabileceğiniz Premium hesaplarda da standart özellikler sunulmuş. Yani Premium Lite gibi ucuz ancak sınırlı abonelik özelliklerine değil tam abonelik özelliklerine erişim sağlama imkanınız bulunmakta. Google, bu yeni planla kullanıcı deneyimini daha da kişiselleştirmeyi ve farklı ihtiyaçlara uygun çözümler sunmayı amaçlıyor. Ancak, bu planın global olarak ne zaman kullanıma sunulacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Spotify'ın benzer bir "Duo" planı sunduğu düşünüldüğünde, YouTube'un bu adımı, özellikle çiftler ve arkadaşlar için cazip bir seçenek olabilir.

Kullanıcıların kendi hesaplarını kullanarak kişisel öneriler ve izleme geçmişlerini koruyabilmeleri, deneyimi daha da özelleştiriyor.YouTube Premium Duo planının, test sürecinin ardından daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunulup sunulmayacağı merakla bekleniyor. Bu yeni plan, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre daha uygun fiyatlı ve esnek abonelik seçenekleri arayışına cevap verebilir. Ancak burada hatırlatmamız gereken bir durum var zira Spotify benzer paketini tüketicilere sunduğunda konum vb. bilgiler isteyerek ev arkadaşı olmayan tüketicilerin kullanımının önüne geçmeye çalışmıştı.

Konuyla ilgili olarak YouTube'da benzer bir aksiyon alabilir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...