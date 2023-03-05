Skyrim'e Tüm Karakterlerle Konuşmanızı Sağlayan Seslendirici Yapay Zeka Eklendi

Rol yapma oyunları söz konusu olduğunda bir oyuncu için en önemli şeylerden biri dünyanın içine gerçekten girdiğini hissetmektir. Aradan geçen onca yıla rağmen hala popülerliğini koruyan The Elder Scrolls V: Skyrim, bunu başaran nadir oyunlardan biri olarak görülüyor. Peki, Skyrim'i daha detaylı bir şekilde deneyimlemek ister miydiniz?

Uzun zamandır Skyrim'e mod geliştiren Mathiew May, Drogonborn Voice Over adını verdiği mod ile birlikte oyuna Skyrim'deki tüm karakterler için yapay zeka tarafından yazılan ve seslendirilen diyaloglar ekledi.

NPC'ler Artık Canlı Hale Gelecek!

Hikaye ve diyaloglar söz konusu olduğunda The Elder Scrolls V: Skyrim'in oldukça başarılı olduğunu belirtmek gerekir. Ancak Dragonborn'un tek başına 7000'den fazla diyaloga sahip olduğu düşünüldüğünde, tüm bu metinlerin insanlar tarafından yazılması ve seslendirilmesi oldukça meşakkatli bir iş haline gelir.

Tam olarak bu noktada devreye giren yapay zeka, oyuncu bir karakter ile konuşmak istediğinde tamamen özgün bir diyalog ve seslendirme üreterek oyuncuya diyalog seçimi imkanı tanıyor. Böylece normalde insanlar tarafından yapılması neredeyse imkansız olan, tüm halkıyla özgün sohbet edebildiğiniz bir köy görünümü mümkün hale geliyor.

Mathiew May tarafından ElevenLabs yapay zekası kullanılarak oluşturulan mod, şimdiye kadar üç farklı kadın sesine sahip. May'in açıklamalarına göre hala devam etmekte olan bu proje, gelecekte her karakter için özgün diyalog ve seslendirme yaratılmasına olanak sağlayabilir.