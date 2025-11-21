160Hz Mini LED Oyun Monitörü Tanıtıldı! 31,5 İnç Büyüklüğünde

Oyun monitörlerine yeni bir model daha eklendi. Skyworth, G32U Max isimli üst düzey bir monitör tanıttı. Bununla birlikte G32U Max'in özellikleri, tasarımı ve fiyatı belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan monitör, yüksek çözünürlüklü Mini LED ekran ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Skyworth G32U Max Özellikleri

Ekran Boyutu: 31.5 inç

31.5 inç Ekran Çözünürlüğü: 4K

4K Yenileme Hızı: 160Hz

160Hz Tepki Süresi: 1ms

1ms Ekran Teknolojisi: Fast IPS + QD Mini LED arka aydınlatma

Fast IPS + QD Mini LED arka aydınlatma Parlaklık: XDR modunda 2.000 nit, VESA DisplayHDR 1400 sertifikalı

XDR modunda 2.000 nit, VESA DisplayHDR 1400 sertifikalı FreeSync: Destekliyor.

Destekliyor. G-Sync: Destekliyor.

Destekliyor. Portlar: iki adet HDMI 2.1, bir adet DisplayPort 1.4, bir adet USB Type-C, bir adet USB-B, iki adet USB-A 3.0 ve 3.5 mm ses jakı

31,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Skyworth G32U Max'te Fast IPS panel bulunuyor. Bu IPS panelin arkasında ışık kaynağı olarak QD Mini LED sistemi yer alıyor. Yani binlerce küçük LED, bölgesel karartma yaparak kontrastı ve parlaklığı artırıyor. Her bölge dokuz LED ile destekleniyor, toplamda ise 10.308 LED kullanılıyor.

VESA DisplayHDR 1400 sertifikasına sahip olan monitör, XDR modunda 2.000 nit parlaklığa ulaşabiliyor. 160Hz yenileme hızı ve 1 ms tepki süresi sunan monitör, bu sayede üst düzey bir oyun deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Etkileyici bir tasarıma sahip olan montiör ayrıca FreeSync ve G-Sync teknolojilerilni destekliyor.

Monitör, %99 DCI-P3 ve %99 Adobe RGB renk gamını kapsıyor, Tam sRGB desteği sunan monitör, 10-bit renk derinliği ile birlikte sRGB, Rec.709, Adobe RGB, DCI-P3 ve BT.2020 gibi farklı renk modları destekleniyor. Düşük mavi ışık modu ve ortam ışığına göre parlaklık ayarı gibi özellikler de içeren montiörde 75×75 mm VESA uyumluluğu da bulunuyor.

Skyworth G32U Max'te iki adet HDMI 2.1, bir adet DisplayPort 1.4, bir adet USB Type-C, bir adet USB-B, iki adet USB-A 3.0 ve 3.5 mm ses jakı bulunuyor. 4K çözünürlük sunan monitörde oyuncular için özel özellikler de mevcut. Bunlar arasında FPS göstergesi, özelleştirilebilir nişangâh ve daha birçok işlev yer alıyor.

Skyworth G32U Max Fiyatı

Beyaz ve siyah renk tonlarına sahip olan Skyworth G32U Max için 3.999 yuan (23.900 TL) fiyat etiketi belirlendi. Monitör, 24 Kasım tarihinden itibaren Çin'de satışa sunulacak. Üst düzey özelliklere sahip oyun monitörünün diğer ülkelere gelip gelmeyeceği henüz belli değil.