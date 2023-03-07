Yapay Zekanın İlk Profesyonel Kullanımı: Slack'e ChatGPT Eklenecek

OpenAI ekibinin şimdiye kadarki en başarılı projesi olan ChatGPT, daha şimdiden büyük şirketlerin radarına girmiş durumda. Microsoft'un ChatGPT'yi Bing'e entegre etmesinin ardından ekip iş birliği uygulaması Slack de ChatGPT entegrasyonu için düğmeye bastı.

Aktif olarak milyonlarca kişi tarafından kullanılan uygulama için ChatGPT entegrasyonu tanıtıldı. Slack'in Salesforce ile birlikteliğinden ortaya çıkan, EinsteinGPT olarak adlandırılan özelleştirilmiş bir ChatGPT versiyonu olan sohbet botu, e-posta taslaklarından müşteri hesap bilgilerine kadar birçok konuda hizmet verecek.

ChatGPT Yükselmeye Devam Ediyor

Geçtiğimiz günlerde açıklanan verilere göre 100 milyon kullanıcıya ulaşan ChatGPT, hem kullanıcı hem de şirketler tarafında büyük ilgi görüyor. Slack'in ChatGPT'yi kendi sistemlerine entegre etmesi de bunun bir göstergesi.

EinsteinGPT olarak adlandırılan yeni araç, yalnızca Slack'e entegre olmayacak. Salesforce, aynı zamanda potansiyel müşterilere EinsteinGPT'yi açmak istiyor.

EinsteinGPT-Slack entegrasyonu içerisinde e-posta taslağı, otomatik kişiselleştirilmiş cevaplar, en güncel verilere dayanan bilgiler, kod oluşturma ve müşteri bilgileri düzenleme gibi önemli hizmetler bulunuyor.

Günlük olarak 10 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip olan Slack'e ChatGPT'nin eklenmesiyle birlikte özellikle profesyonel alanda yapay zekanın kullanımının daha da yaygınlaşacağı düşünülüyor.