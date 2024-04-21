Slack Yapay Zekası Artık Herkese Açık: Fiyatı Ne Kadar?

Slack, yılın başından beri belirli kullanıcılarla yapay zeka destekli araçlarını test ediyordu. Bugün Slack'in ana şirketi olan Salesforce, bu yapay zeka araçlarının tüm ücretli müşteriler için kullanıma açıldığını duyurdu.

Daha önce bu yapay zeka araçları sadece kurumsal planlar için mevcuttu. Ancak bu haftadan itibaren tüm müşteriler Slack yapay zeka eklentisini satın alabilecek. Bu eklenti, Slack Pro ve Business+ planları için kullanıcı başına ayda 10 dolarlık bir fiyatla sunuluyor.

Slack Yapay Zeka Aracı Kullanıcılara Neler Sunuyor?

Slack'in yapay zeka araçları kullanıcılara kişiselleştirilmiş, akıllı yanıtlar sunmak gibi yaratıcı özellikler sağlıyor. Ayrıca, önemli vurguları oluşturan kanal ve konu özetleri gibi özellikler mevcut.

Bu yerel özelliklerin herhangi bir eğitime ihtiyacı yok ve kullanımı olduça kolay. Ayrıca Slack, kullanıcıların verilerini LLM sağlayıcılarıyla paylaşmadığını ve müşteri verilerini büyük dil modellerini eğitmek için kullanmadığını duyurdu.

Slack yapay zeka, şirketin altyapısında çalışıyor ve LLM'leri doğrudan Slack içinde barındırıyor. Böylece kullanıcı verileri şirket içinde kalıyor. Başlangıçta sadece İngilizce olarak kullanılabilen Slack yapay zeka araçları artık İspanyolca ve Japonca'yı da destekliyor ve yakında daha fazla dil desteği sunacak.