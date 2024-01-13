SMITE 2 Resmi Olarak Duyuruldu: Oynanış Fragmanı da Geldi! (Video)

Hi-Rez Studios'un popüler çevrim içi oyunu SMITE'ın Unreal Engine 5 ile güçlendirilecek yeni oyunu SMITE 2 resmî olarak duyuruldu.

Üçüncü şahıs aksiyon 5v5 MOBA oyunu olan SMITE'ın yeni oyunu SMITE 2, tam çapraz oyun ve çapraz ilerleme özelliklerine sahip olacak. Bu sayede platformdan bağımsız olarak arkadaşlarınızla oynayabileceksiniz.

SMITE 2, oyuna yeni başlayacaklar için daha dostça bir yaklaşım sergileyecek. Oyunda otomatik inşa ve otomatik seviye olacak, böylece yalnızca savaşmaya odaklanacaksınız. Öte yandan, daha ileri düzey oyuncular eşya oluşturma, harita kontrolü ve taktiksel yeni bir dizi detay yer alacak.

SMITE 2 Duyuru Fragmanı

Geliştiricilere göre SMITE 2, dereceli de dâhil olmak üzere çıkışında çeşitli oyun modlarına sahip olacak ancak ne yazık ki Hi-Rez Studios bu modlar hakkında herhangi bir ek ayrıntı paylaşmadı.

Şimdilik oyuna dair bildiğimiz tüm detaylar bunlarla sınırlı. Ayrıca oyunun ne zaman çıkacağına dair bir tarih bilgisi de yok ancak oyun Epic Games Store ve Steam'de yer alacak. Son olarak oyun Türkçe dil desteği ile gelecek.

Hemen yukarıdaki bağlantı üzerinden oyunu Steam'den istek listenize ekleyebilir ve oyun çıktığında durum bilgisi sağlayan bir mail ve bildirim alabilirsiniz.

Peki sizin SMITE 2'den beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.