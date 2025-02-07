Rihanna'lı Yeni Şirinler Filminin Fragmanı Yayınlandı!

Şirinler serisinin yeni filmi merak içerisinde beklenirken heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Smurfs isimli yeni film için fragman yayınlandı. Peki, Rihanna dahil pek çok ismin yer aldığı film ne zaman vizyona girecek?

Yeni Şirinler Filminin Fragmanı Paylaşıldı

Paramount Pictures'ın resmî YouTube kanalı üzerinden yeni Şirinler filminin tanıtım videosu izleyiciler ile buluştu. 2 dakika 35 saniye uzunluğundaki videoda Şirinler kendilerini yeni bir maceranın içerisinde buluyor. Fragmanın görüntülenme sayısı kısa sürede 2 milyon 650 bini aştı.

Yeni Şirinler Filmi Vizyon Tarihi

Smurfs isimli yeni Şirinler filmi 18 Temmuz tarihinde vizyona girecek. Yönetmenliğini Chris Miller'ın yaptığı filmin senaristleri arasında Pam Brady ve Peyo yer alıyor.

Yeni Şirinler Filmi Oyuncu Kadrosu

Hannah Waddingham

Natasha Lyonne

Dan Levy

Kurt Russell

John Goodman (Şirin Baba'yı seslendirdi)

Rihanna (Şirine'yi seslendirdi)

Nick Offerman

Sandra Oh

Amy Sedaris

Yeni Şirinler Filmi Konusu

Şirin Baba, Razamel ve Gargamel tarafından kaçırılır. Şirine ve arkadaşları ise Şirin Baba'yı kurtarmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkar.