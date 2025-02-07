Rihanna'lı Yeni Şirinler Filminin Fragmanı Yayınlandı!
Rihanna dahil pek çok ismin yer aldığı yeni Şirinler filmi için fragman paylaşıldı. İşte merakla beklenen Smurfs filmine dair detaylar!
Şirinler serisinin yeni filmi merak içerisinde beklenirken heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Smurfs isimli yeni film için fragman yayınlandı. Peki, Rihanna dahil pek çok ismin yer aldığı film ne zaman vizyona girecek?
Yeni Şirinler Filminin Fragmanı Paylaşıldı
Paramount Pictures'ın resmî YouTube kanalı üzerinden yeni Şirinler filminin tanıtım videosu izleyiciler ile buluştu. 2 dakika 35 saniye uzunluğundaki videoda Şirinler kendilerini yeni bir maceranın içerisinde buluyor. Fragmanın görüntülenme sayısı kısa sürede 2 milyon 650 bini aştı.
Yeni Şirinler Filmi Vizyon Tarihi
Smurfs isimli yeni Şirinler filmi 18 Temmuz tarihinde vizyona girecek. Yönetmenliğini Chris Miller'ın yaptığı filmin senaristleri arasında Pam Brady ve Peyo yer alıyor.
Yeni Şirinler Filmi Oyuncu Kadrosu
- Hannah Waddingham
- Natasha Lyonne
- Dan Levy
- Kurt Russell
- John Goodman (Şirin Baba'yı seslendirdi)
- Rihanna (Şirine'yi seslendirdi)
- Nick Offerman
- Sandra Oh
- Amy Sedaris
Yeni Şirinler Filmi Konusu
Şirin Baba, Razamel ve Gargamel tarafından kaçırılır. Şirine ve arkadaşları ise Şirin Baba'yı kurtarmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkar.