Snapchat'ten Sürpriz Hamle: Popüler Akıllı Saat İçin Özel Uygulama!

Snapchat, Apple Watch kullanıcıları için özel olarak tasarladığı watchOS uygulamasını resmen hayata geçirdi. Bu yeni uygulama sayesinde kullanıcılar ünlü sosyal medya uygulamasını bileklerindeki akıllı saatler üzerinden deneyimleyebilecek.

Apple Watch’un ilk versiyonunun çıkışından bu yana merakla beklenen yeni uygulama, sunduğu özelliklerle uzun süredir devam eden bu beklentiyi karşılamaya aday görünüyor.

Snapchat Apple Watch Uygulaması Neler Sunuyor?

Yeni uygulamanın en dikkat çeken özelliklerinden biri hızlı mesajlaşmaya imkan tanıması. Öyle ki Snapchat üzerinden gelen mesajları Apple Watch ekranından kolayca okuyabileceksiniz. Bununla birlikte akıllı saatiniz üzerinden klavye, elle çizim, sesli komut gibi işlemlerle de Snapchat'te mesaj gönderebiliyorsunuz.

Bilmeyenler için daha öncesinde kullanıcılar sadece iPhone aracılığıyla Snapchat mesajlarını görebiliyor, doğrudan cevap verme imkanı da bulamıyordu. Bu eksiklikler yeni uygulamayla giderilmiş durumda.

Öte yandan yine de bazı teknik sınırlamalar mevcut. Mesajların yalnızca ilk 100 karakteri görülebiliyor ve bu önizlemeler, mobil ya da web sürümde “okundu” olarak işaretlenmiyor. Ayrıca şu an için saat üzerinden fotoğraf ve video izlemenin de mümkün olmadığını belirtelim.

Konu hakkında yaptığı açıklamada uygulama ile ilgili diğer teknik detaylara yer vermeyen Snapchat, ilerleyen dönemlerde uygulamayı daha işlevsel hale getirmek adına çeşitli geliştirmeler üzerinde çalışıldığını belirtiyor. Geliştirmeler için takipte kalın!