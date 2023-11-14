Snapchat Yakında Yeni Bir Plan Sunabilir: Arkadaşlar ve Aile Planı!

Özellikle genç yaştaki insanların çokça kulllandığı sosyal medya uygulaması Snapchat, yakında yeni bir planla karşımıza çıkabilir. Kullanıcılar 'Arkadaşlar ve Aile' adındaki planı kullanmaya başlayabilir.

Snapchat Plus'ın Bir Uzantısı Olabilir!

Snapchat'in yeni planı, Snapchat Plus'ın bir uzantısı olacak şekilde karşımıza çıkabilir. Bu sebeple fiyatının bireysel plandan daha yüksek olması bekleniyor. Ancak bununla ilgili şimdilik kesin bir bilgi yok.

Uygulamanın yeni paketi isminden de anlaşılacağı üzere aile üyelerinin kullanabileceği şekilde kullanıma sunulacak. Ancak sadece aile üyeleriyle sınırlı kalmayıp pakete arkaşlarınızı eklemeniz de mümkün olacak.

Şimdilik yeni planın maksimum katılımcı sayısının kaç olacağı bilinmiyor. Ayrıca katılımcıların hangi ayrıcalıklara sahip olacağıyla ilgili bir bilgi de yok. Tahminlere göre katılımcılar tüm yıl için ödeme yapabilecek ve indirimli fiyattan yararlanabilecek.

Arkadaş ekleme ve çıkarma olanağıyla geniş çaplı kullanım sağlayacak yeni plan, önümüzdeki süreçte Snapchat tarafından duyurulabilir. YouTube ve X gibi uygulamaların çeşitli planlarda hizmet vermesi gibi Snapchat de skalasını genişletiyor.

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