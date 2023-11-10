Snapchat'e ChatGPT Destekli Filtreler Geliyor: Peki Nasıl Çalışacak?

Snapchat yakında ChatGPT destekli filtrelere kavuşacak ve bu filtreler artırılmış gerçeklik lenslerine sahip olacak. Şirket yeni gelişmeyi yıllık geliştirici etkinliği Lens Fest'te duyurdu.

Geliştiriciler için Lens Studio'nun yeni beta sürümü ChatGPT ile filtre oluşturma özelliğini içeriyor.

ChatGPT, Filtre Oluşturmada Nasıl Bir Öneme Sahip?

Örnek bir lenste Snap, bir kullanıcının "Neptün ne kadar uzakta?" diye sorduğu güneş sistemi temalı bir filtre gösteriyor. Lens birkaç saniye içinde bu soruya bir yanıt veriyor. TechCrunch'a göre yeni özellik aynı zamanda test vb. oturumlar oluşturmak için de kullanılabilecek.

OpenAI'nin ChatGPT'si, kullanıcıların bir arkadaşlarıyla mesajlaşıyormuş gibi konuşabilecekleri bir sohbet botu olan My AI adlı başka bir Snap özelliğine de hâlihazırda güç veriyor.

Başlangıçta ücretli Snapchat Plus abonelerine özel bir özellik olan My AI'ı şirket bu bahar herkesin kullanımına açtı ve sohbet botunun yanıtlarına reklam eklemeyi denedi. Elbette özellik pek çok soru ve sorunu beraberinde getirdi.

Yapay zekâ destekli araçlar her geçen gün sosyal medyaları çepeçevre sarıyor ve Snapchat bu noktada diğer platformlardan bir adım önde gibi görünüyor.

Peki siz Snapchat'in yapay zekâ destekli özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.