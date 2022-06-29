Snapchat'in Ücretli Aboneliği "Snapchat Plus" Resmi Olarak Duyuruldu

Snapchat, uygulamanın Android kullanıcıları için nasıl çalıştığına dair aldığı geri dönüşlerle birlikte son birkaç yılda kendisini tekrardan geliştirmeye başladı. Şimdi ise ekip, ücretli bir abonelik hizmeti olan "Snapchat Plus"ı tanıtıyor.

Sadece birkaç hafta önce uygulama içinde "Snapchat Plus" adlı ücretli bir abonelik fark edildi ve hızlı bir şekilde "erken dâhili test" olarak yeniden adlandırıldı. Şimdi ise daha önce sızıntıları gerçekleşen abonelik servisi kullanıcıların hizmetine sunuluyor.

Snapchat Plus Fiyatı

Snapchat Plus, uygulamanın yeni ücretli abonelik servisinin adı. Aylık tutarı ise şu anda 3,99 dolar olarak belirlenmiş durumda. Abonelik, Snapchat kullanıcıları için özel yeni özelliklerin yanı sıra yeni özellikleri diğer kullanıcılardan daha erken deneme şansını da sağlıyor fakat belirtmek gerek, diğer abonelik servislerinde olduğu gibi Snapchat Plus aboneliği, Snapchat'teki reklamları kaldırmayacak.

Snapchat'in Üründen Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Jacob Andreou, Snapchat Plus'ın şirketin reklamcılık dışında para kazanmaya yönelik ilk girişimi olduğunu ancak ana para kaynakları hâline gelmesini beklemediklerini söylüyor. Bunun yerine Snapchat Plus, "zamanlarının çoğunu Snap'te yakın arkadaşlarıyla iletişim kurarak geçiren insanları" hedefliyor.

Snapchat Plus Avantajları

Şimdilik Snapchat Plus, uygulamada bulunan nispeten küçük bir yükseltme olarak kalacak. Aboneler çoğunlukla uygulamanın simgesini ana ekranlarında değiştirme özelliği gibi başlangıçta kozmetik ağırlıklı özelliklere sahip olacaklar.

Snapchat Plus'ın diğer özellikleri arasında hikâyenizi birden fazla kez kimin izlediğini görme ve bir arkadaşınızı "BFF" olarak listenizin en üstüne sabitleme özellikleri yer alıyor.

Snapchat Plus Kullanılabilir Ülkeler

Belirtildiği gibi Snapchat Plus, bu hafta kullanıcılara sunulmaya başlıyor ancak yalnızca belirli pazarlarda mevcut olacak. Özellikle Snapchat'in en yaygın olduğu pazarlar öncelik sahibi olacak.

Liste Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, Avustralya, Yeni Zelanda, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni içeriyor. Snapchat, aboneliği zamanla daha fazla ülkede başlatacak.