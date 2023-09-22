Snapchat'de Yeni Bir Devir Başladı: Snapchat+ Premium Büyüyor!

Snap, premium abonelik hizmetini bir yıldan fazla bir süre önce başlattı ve Haziran ayında Snapchat+'ın yaklaşık 4 milyon aboneye sahip olduğunu duyurdu.

Hizmet piyasaya sürülmesinden sadece iki ay sonra yaklaşık 1 milyon aboneye ulaşmıştı. Bloomberg'e göre Snap'in CEO'su Evan Spiegel, premium hizmetin 10 milyon aboneye ulaşmasını bekliyor.

Bunun, şu anda çok uzak görünen "orta vadeli bir hedef" olduğu söyleniyor. Şu anda Snapchat'te aylık olarak Snapchat kullanan yaklaşık 750 milyon kişi var, dolayısıyla Snapchat+ abonelerinin sayısı kıyaslandığında 10 milyon abone oldukça az bir sayı olarak kalıyor.

Abone Olan Erişim Önceliği Kazanıyor

Snapchat+ kullanıcıları, ayda 4,99 ABD doları karşılığında, Snap'in en yeni yapay zeka destekli ürünü olan MyAI ve Dreams gibi 20'den fazla yeni özelliğe, diğer Snapchat kullanıcılarının kullanımına sunulmadan önce erişebiliyor.

Bu, Snapchat'e yeni özelliklerin gelmesini yalnızca geçici olarak engelleyen bir özellik. Bunları ilk kullananlardan olmak istiyen kullanıcıların ödeme yapması gerekir. Aksi takdirde, bu özelliklere Snapchat+ üyelerinden daha sonra erişim hakları oluyor.

Snap'in belirttiği gibi, şirket ekstra Streak geri yüklemeleri ve etkileyici metin boyutları yayınladı, ancak bir Snapchat+ abonesiyseniz, en azından bir süreliğine yalnızca sizin kullanabileceğiniz yeni özellikler ve iyileştirmeler içeren düzenli güncellemelerin yayınlanmasını bekleyebilirsiniz.

Siz Snapchat+ abonesi misiniz? DÜşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.