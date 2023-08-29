Snapchat'in Yapay Zekâ Destekli Fantastik Selfie Özelliği: Dreams!

Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda Snapchat “My AI” isimli bir üretken yapay zekâ destekli sohbet botununu kullanıma sunmuştu. Şimdi ise yapay zekâ ile desteklediği selife özelliğini kullanıcılarına sundu.

Bu özelliğe göre kullanıcıların çektikleri selfie'ler yapay zekâ tarafından oluşturulan 8 ayrı karaktere dönüşebilecek.

Snapchat, 'Dreams' adını verdiği özellik sayesinde, üretken yapay zekâ (AI) selfie'lerinin ünlendiği son günlerde, kullanıcılarına bu imkânı tanıyan uygulamalar arasına girmeyi başardı.

Fantastik Temalar

Dreams özelliği kullanıcıların çektiği selfie'yi, yapay zekânın ürettiği 8 farklı temaya dönüştürerek yeni bir karakter oluşturmayı sağlıyor.

Özelliğin en dikkat çeken yanı ise fantastik ve ilgi çekici temalarda olması. Çünkü yapay zekâ ile oluşturulan sekiz farklı fotoğraf paketi, hayali tasarımıyla ön plana çıktı.

“Anılar” bölümünden kullanılabilen bu özellikte, 'zaman yolculuğu' ve 'alternatif evren' gibi farklı temalardan oluşan görseller bulunuyor.

Özelliğin düzgün çalışabilmesi için kullanıcıların yüz hatlarının çok net biçimde belli olduğu fotoğraflara ihtiyaç duyulacak. Kameranın açısı ve ışık yansımaları bu noktada çok önemli bir yere sahip.

Daha iyi sonuçlar elde etmek için buna benzer talimatlara uymak gerekecek. Ayrıca Snapchat'in yaptığı açıklamaya göre kullanıcılar "Dreams with Friends” özelliği sayesinde iki arkadaşını da hayali görsellere dahil edebilecek.

Dreams özelliği, Snapchat+ abonesi olmayan kişilerin yalnızca tek bir sekizli paketi kullanmasına izin verecek. Aboneliği olan kullanıcılar ise 0.99 dolar karşılığında ekstra paket satın alarak yeni temalara erişebilecek.

Peki sizce Snapchat'in bu özelliği kullanıcıların dikkatini çekecek mi? Yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.