Snapchat Yapay Zekasının Paylaştığı Görsel Kullanıcıları Korkuttu!

Snapchat kullanıcıları, uygulamanın yapay zekâ sisteminin kendi "korkutucu" görüntüsünü yayınlamasının ardından büyük şaşkınlığa uğradı.

"My AI" aracı Snapchat'in içine yerleştirildi ve tıpkı bir sohbet botu gibi çalışıyor. Kullanıcılar diledikleri gibi bu yapay zekâ ile gerçek bir insanla konuşur gibi konuşabiliyor.

Ancak geçtiğimiz gece Snapchat kullanıcıları yapay zekâ dostlarının, hikâyesine bir görsel eklediğini fark etti. Sistemin bunu yapabildiğini bilmediklerinden bu durum kullanıcı oldukça şaşırttı.

Snapchat Yapay Zekasının Paylaştığı Görsel

Anyone else’s Snapchat My AI post to their story??? pic.twitter.com/8DNAKe1JXI — Landon Reinhardt (@landonian87) August 16, 2023

Kullanıcılar daha sonra kendilerini resmi anlamaya çalışırken buldular. Görsel birbirine geçmiş iki rengi gösteriyordu, öyle ki birçok kişi bunun bir duvar ve tavan resmi olduğunu düşündü.

Twitter'da bazı kullanıcılar, resmin kendi duvarlarını tasvir ettiği korkusuyla paniğe kapıldıklarını bile söylediler ancak resmin tüm Snapchat kullanıcıları için aynı olduğu görülüyor ve gerçekte neyi gösterdiği belli değil.

Kullanıcılar Paylaşılan Görseli Anlamlandıramadı

Snapchat AI?!



Apology accepted pic.twitter.com/49Fs2BgWxv — Nik Mason (@NikMason3) August 16, 2023

Görsel yayınlandıktan çok kısa bir süre sonra tekrar kaldırıldı ve Snapchat'in My AI'ı daha sonra çevrimdışı oldu ve onunla konuşmaya çalışan kullanıcılar "teknik bir sorun" yaşadığını belirten bir hata mesajı aldı.

Bir süre sonra özellik tekrar kullanılabilir hâle geldi ve kullanıcılar yaşanan bu durumu yapay zekâya sorduklarında yapay zekâ bunun "işleri karıştırmanın eğlenceli bir yolu" olduğunu söyledi ve ardından "herhangi bir endişeye neden olduysa" özür diledi.

Peki siz yaşanan bu olayla ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.