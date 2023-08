Snapchat Yapay Zekasının Paylaştığı Görsel Kullanıcıları Korkuttu!

Snapchat kullanıcıları, uygulamanın yapay zekâ sisteminin kendi "korkutucu" görüntüsünü yayınlamasının ardından büyük şaşkınlığa uğradı.

"My AI" aracı Snapchat'in içine yerleştirildi ve tıpkı bir sohbet botu gibi çalışıyor. Kullanıcılar diledikleri gibi bu yapay zekâ ile gerçek bir insanla konuşur gibi konuşabiliyor.

Ancak geçtiğimiz gece Snapchat kullanıcıları yapay zekâ dostlarının, hikâyesine bir görsel eklediğini fark etti. Sistemin bunu yapabildiğini bilmediklerinden bu durum kullanıcı oldukça şaşırttı.

Anyone else’s Snapchat My AI post to their story??? pic.twitter.com/8DNAKe1JXI