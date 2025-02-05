Snapchat'ten Kendinizi Sanatçı Gibi Hissedeceğiniz Fotoğraf Özelliği

Snapchat, mobil cihazlarda çalışan yeni bir yapay zeka (AI) metinden-görüntüye dönüşüm modeli geliştirdiğini duyurdu. Bu model, Snapchat'in yapay zeka destekli özelliklerini güçlendirmek için önümüzdeki aylarda kullanılmaya başlanacak.

Snapchat'in paylaştığı bilgilere göre, model iPhone 16 Pro Max'te yalnızca 1.4 saniyede yüksek çözünürlüklü görseller oluşturabiliyor. Üstelik tamamen cihaz içinde çalıştığı için sunucu maliyetlerini azaltarak daha hızlı ve verimli bir performans sunuyor.

Üstelik yapay zekanın buradaki dokunuşları yalnızca fotoğraf oluşturmakla sınırlı kalmıyor. Model pek çok alanda kullanılacak ve kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefleyecek.

Snapchat AI Snaps, Bitmoji ve Dahası...

Snapchat, bu yenilikçi modeli Snapchat'in AI Snaps, AI Bitmoji Arka Planları ve daha birçok yapay zeka destekli özellikte kullanmayı planlıyor.

Şirketten gelen açıklamaya göre söz konusu model çok daha küçük ve optimize edilmiş bir halde görücüye çıkıyor. Tekniklerini ise kendisinden çok daha büyük ölçek kullanan difüzyon modellerinden alıyor. Böylece Snapchat kullanıcıları, işletme maliyeti çok daha küçük olmasına rağmen yüksek kaliteli yapay zeka araçlarına erişim sağlıyor.

Şirket zaten epeydir makine öğrenimi ve yapay zeka teknolojilerine yatırım yapıyordu. Yeni duyurulan bu model ise şirketin kendisine ait olan AI altyapısını güçlendirme amacı güdüyor. Daha evvel OpenAI ve Google'ın AI araçlarını kullanan Snapchat, şimdi kendi modeliyle kendi yolunu çiziyor.

Yatırımların Bir Faydası Var Mı?

Son yıllarda Meta, Google ve Apple gibi devler yapay zekaya büyük yatırımlar yaptı. Haliyle Snapchat de bu trendden geri kalmıyor. Şirketin Q4 2024 gelir raporu Salı günü açıklanacak ve söz konusu yatırımların platformun hayrına mı yoksa zararına mı olduğunu gösterecek.

Sizce Snapchat'ın yapay zeka araçlarına odaklanması akıllıca bir adım mı? Siz bu özellikleri kullanıyor musun? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın.