Snapchat Videoları ve Hikayeleri Artık Sitelere Gömülebiliyor

Snapchat nihayet, diğer sosyal uygulamaların çok uzun zamandır sunduğu bir özelliği uygulamasına getirdi. Artık Snapchat içeriği makalelere veya web sitelerine yerleştirilebiliyor.

Bugünden itibaren, video ve hikâye şeklindeki Snapchat içerikleri, sadece kodları kopyalanarak kolayca gömülebilecek.

Tıpkı Twitter, Instagram ve Facebook gibi Snapchat de içeriğini makalelere ya da web sitelerine yerleştirmek için oldukça basit bir yöntem sunuyor. Şu aşamada Snapchat'ten yalnızca lensleri, Spotlight videolarını, herkese açık hikâyeleri veya profilleri embed kodu alarak sitelere yerleştirebiliyorsunuz.

Snapchat İçerikleri Nasıl Web Sitelerine Gömülür?

Yerleştirmek istediğiniz bir lens veya içerik görürseniz, bağlantıyı kopyalayın ve bilgisayarınızın tarayıcısında açın veya Snapchat.com'da arama yapın

Paylaşım sayfasındaki 'göm' simgesine dokunun ve kodu kopyalayın

Snapchat bir yandan kullanıcı kitlesini geri kazanmaya ve Premium kullanıcılara içerikler getirmekle uğraşıyor. Şirket hatırlayacağınız üzere bir süredir yapay zekâyı uygulamasına entegre etmesiyle gündem olmuştu.

Peki siz aktif olarak Snapchat kullanıyor musunuz? Uygulamaya gelen yeni özellikler hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.