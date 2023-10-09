Snapchat'in Yapay Zeka Sohbet Botu Yasaklanabilir: İnceleme Altına Alındı!

Snapchat'in yapay zekâlı sohbet botu My AI, bir süredir bazı tartışmalarla karşı karşıya. Hükûmetler tarafından da incelemeye alınan bu yapay zekâyla ilgili olarak İngiltere'deki bir düzenleyici kurum, çocukların mahremiyetine yönelik potansiyel risklere değindi ve uyarılarda bulundu.

Endişeler esas olarak çocukların mahremiyetine ve Snap'in resmî olarak piyasaya sürülmeden önce sohbet botunun mahremiyet risklerini değerlendiremediği iddiasına odaklanıyor.

Eğer paylaşılan endişelere yönelik Snapchat yetkililerinden herhangi bir hamle ya da açıklama gelmezse, uygulama İngiltere'de yasaklanabilir.

İngiltere, Snapchat Kullanımını Yasaklayabilir

Snapchat'in My AI sohbet botu Şubat ayında tanıtılmıştı. Başlangıçta üretken yapay zekâ destekli sohbet botu Premium abonelere özeldi ve soruları yanıtlayabilen ve tavsiyelerde bulunabilen sanal bir arkadaş olarak kullanılacaktı. İlk test döneminin ardından sohbet botu, reşit olmayan kullanıcılar da dâhil olmak üzere Snapchat kullanan herkesin kullanımına sunuldu.

Tabii işler Snapchat yetkililerinin istediği gibi gitmedi. Sıkı denetim ve koruma özelliklerine sahip olduğu iddia edilmesine rağmen sohbet botunun uygunsuz tavsiyeler verdiği pek çok durum yaşandı.

Düzenleyici kurumun uyarısına yanıt olarak Snap, kullanıcı gizliliğini korumaya kararlı olduğunun ve ICO'nun kararını gözden geçirdiğinin altını çizdi. Şirket, şirketin risk değerlendirme prosedürleri konusunda rahat olmalarını sağlamak için ICO ile iş birliği yapmaya devam edeceğini söyledi.

Peki siz yapay zekânın yarattığı endişeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.