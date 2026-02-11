Snapchat’e Rakip Geliyor! Instagram Instants Uygulamasını Duyurdu

Mark Zuckerberg'ün sosyal medya imparatorluğu her geçen gün biraz daha genişliyor. Üstelik bu defa rakiplerinden "ilham alan" yeni Instagram özellikleriyle değil. Şirket, Snapchat'in en popüler özelliği olan "kaybolan mesajlar" konseptine sahip Instants isimli yeni bir uygulama ve özellik geliştiriyor.

Instagram Instants Nedir?

Sızdırılan bilgilere göre Instants, sadece Instagram uygulaması içerisindeki bir özellik değil, bağımsız bir uygulama. Bu yeni platformun temel amacı kullanıcıların tıpkı Snapchat'te olduğu gibi görüntülendikten sonra kaybolan fotoğraf ve video paylaşmasını sağlamak olacak. Kullanıcılar, çektikleri anlık görüntüleri 1-10 saniye arasında değişen sürelerle veya sınırsız süre seçeneğiyle arkadaşlarına gönderebilecek. Şu an sadece şirket içi prototip aşamasında olan uygulamanın kullanıcıya açık testlere ne zaman başlayacağı henüz bilinmiyor.

Meta, Instants'ı yalnızca ayrı bir uygulama olarak değil, aynı zamanda Instagram'a entegre edilmiş bir özellik olarak da test ediyor. Daha önce Shots adıyla görülen bu özellik, iddialara göre doğrudan DM kutusu üzerinden çalışacak. Sızıntılara göre DM kutusu üzerinden gönderilen medya, alıcı tarafından açıldığı anda otomatik olarak silinecek. Hiç açılmayan mesajların 24 saat sonra kendiliğinden kaybolması planlanıyor.

Ayrıca şirket, bu özelliğin yalnızca birbirini takip eden kullanıcılar arasında kullanılmasını hedeflerken, gönderilen medyalar üzerinde herhangi bir düzenleme yapılmasına izin vermeyecek. Belirtmekte fayda var ki bu Instagram'ın Snapchat'i ilk soyuşu değil. Şirket daha önce de "Hikayeler" özelliğini Snapchat'in Snap özelliğinden almıştı. Hatta şirketin CEO'su ve Mark Zuckerberg, olayın ardından sosyal medyada birbirleri hakkında sert açıklamalar yapmıştı.

Instants Ne Zaman Kullanıma Sunulacak?

Şu anda Instagram içerisindeki Instants özelliği, belirli bölgelerde sınırlı sayıda kullanıcı ile test ediliyor. Bağımsız uygulama ise henüz geliştirilme aşamasında. Hali hazırda Instagram'da zaten "bir kez görüntüle" ve "kaybolan mesaj" özellikleri bulunsa da şirketin, bu yeni özellikle anlık ve filtresiz paylaşımları daha da ön plana çıkarmayı hedeflediği görülüyor. Instants'ın resmi çıkış tarihi hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.