Uygun Fiyatlı Telefonlara 5G Desteği Getirecek Snapdragon 4s Gen 2 Ortaya Çıktı!

Mobil işlemci pazarının başarılı isimlerinden Qualcomm, uygun fiyatlı telefonlara 5G desteği getirecek Snapdragon 4s Gen 2 için geri sayıma geçti. Şu ana dek gelen bilgiler, yonga setinin neredeyse tüm özelliklerini gözler önüne sererken akıllardaki soru işaretlerini ortadan kaldırıyor.

Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2 Neler Sunacak?

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Evan Blass, yaklaşan Snapdragon 4s Gen 2 işlemcisiyle ilgili teknik detayları paylaştı. Buna göre yonga seti 4 nm mimariyle üretilecek ve iki adet 2 GHz performans çekirdeği ile altı adet 1.8 GHz verimlilik çekirdeğine ev sahipliği yapacak. Grafik tarafında ise Adreno birimi yer alacak.

Maalesef, yeni işlemcide selefinde yer alan 120 Hz yenileme hızı ve 108 MP kamera desteği bulunmayacak, bu da akıllarda soru işaretlerine neden oluyor. Maksimum 84 MP kamera ve 90 Hz yenileme hızlarını destekleyecek yongada neden bir kısıtlamaya gidildiği ise şimdilik bilinmiyor.

Hatırlanacağı üzere geçen sene tanıtılan Snapdragon 4 Gen 2'de 120 Hz yenileme hızı ve 108 MP kamera desteği mevcuttu. Kısacası, paylaşılan bilgileri göz önüne aldığımızda yeni yonganın selefine göre en azından kamera ve ekran tarafında daha sınırlı bir performans sunacağını söyleyebiliriz.