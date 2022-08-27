Snapdragon 6 Gen 1 Özellikleri Sızdırıldı

Geçtiğimiz sene başlattıkları dönüşüm kampanyasıyla çiplerinde bir isim değişikliğine imza atan Qualcomm'un 4nm çip teknolojisi fazlasıyla ilgi görüyor. Son günlerde sıkça konuşulan ve yakın zamanda çıkacak olan çoğu üst seviye Android telefonun işlem gücünü yüklenecek Snapdragon 8 Gen 1 ve Gen 2'nin başarısı, Qualcomm'u projeyi genişletmeye itti.

Snapdragon 600 serisinden yeni bir çip üzerinde çalıştıkları bilinen Qualcomm'un yeni çipinin tüm özelliklerinin yer aldığı bir rapor sızdırıldı. Orta ve üst seviye Android telefonlar için üretilen çip, 4nm teknolojisi sayesinde yüksek bir işlem kapasitesi sunuyor.

Snapdragon 6 Gen 1 Özellikleri

4nm teknolojisi sayesinde çoklu işlem ve genel işlem gücünde yüksek verim sağlayan Qualcomm'un yeni çipi Snapdragon 6 Gen 1, 2.2GHz hıza sahip. USB 3.1 desteğine sahip olan yeni çip, 2750 MHz'e kadar 12 GB LPDDR5 RAM destekleyebiliyor. Çipin iletişim yönündeki teknolojileri de fazlasıyla dikkat çekiyor. Snapdragon 6 Gen 1 Qualcomm FastConnect 6700 WiFi 6E'ye sahip ve Bluetooth 5.2'yi destekliyor.

Telefonların ekran çözünürlüğü ve yenileme hızları günden güne artarken Qualcomm mühendisleri yeni çipte sınırları zorlamayı ihmal etmemiş. Snapdragon 6 Gen 1, 120Hz yenileme hızında FHD+ çözünürlüğü destekleyecek. Ayrıca kamera tarafında ise 13 megapiksellik üçlü kamera dizilimi ve 25+16 megapiksellik ikili kamera dizilimi ve 48 megapiksellik tek kamera dizilimi gibi teknolojileri desteklemesi, akıllı telefon üreticilerinin elini rahatlatacak. Qualcomm Quick Charge 4+ teknolojisine de sahip olan çip, içinde bulunduğu telefonun şarj oranını 15 dakika gibi kısa bir sürede %50 seviyesine getirecek.

Şimdilik Snapdragon 6 Gen 1'in çıkış tarihi konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor. Öte yandan yakın zamanda tanıtılması beklenen Snapdragon 8 Gen 2 ile birlikte piyasaya sürülebilir.