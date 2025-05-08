Yeni Snapdragon İşlemcisi Performansıyla Mobil Sektörünü Değiştirecek!

Mobil işlemci dünyasında çıtayı bir kez daha yükseltmeye hazırlananan Qualcomm, yeni nesil amiral gemisi yonga seti Snapdragon 8 Elite 2 için çalışmalarını hızlandırdı. Son olarak yeni işlemci, eylül ayının sonlarına doğru tanıtılaaağı haberiyle gündeme gelmişti.

Şimdi ise sektörel kaynaklar tarafından Snapdragon 8 Elite 2 ile ilgili yeni bir sızıntı paylaşıldı. Gelen son bilgilere göre yeni işlemci, sahip olduğu güçlü performansı ve yapay zeka destekli işlem gücüyle mobil sektöründe büyük ses getirecek.

Snapdragon 8 Elite 2 Performans Özellikleri

Aktarılanlara göre, yeni Snapdragon 8 Elite 2 saniyede 100 trilyon işlem gerçekleştirebilen (100 TOPS) güçlü bir yapay zeka işleme birimi (NPU) ile donatılacak. Bu gelişmiş birimin, yapay zeka destekli fotoğraf ve video düzenleme gibi özelliklerde büyük fark yaratacağı bildiriliyor.

Bunun yanı sıra yonganın ikinci nesil Oryon CPU çekirdeklerine ve grafik performansını ciddi oranda artıracağı tahmin edilen Adreno 840 GPU'ya sahip olacağı iddia ediliyor. TSMC'nin gelişmiş 3nm üretim teknolojisiyle geliştirilen yeni işlemcinin, ana çekirdeği ile 4,4 GHz hızında çalışacağı belirtiliyor.

AnTuTu testlerinde 3,8 milyon puanı aşan skoruyla şimdiden dikkat çeken Snapdragon 8 Elite 2'nin, 2,7 – 3 milyon puan arasında sonuçlar alan selefi 8 Elite'e kıyasla çok daha güçlü bir performans sunması bekleniyor. Yeni amiral gemisi işlemciyi çok büyük ihtimalle ilk olarak Xiaomi 16 ve Galaxy S26 modellerinde göreceğiz.

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