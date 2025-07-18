Yonga Üreticileri Sayesinde Telefonlar Ucuzlayacak

Akıllı telefon dünyasının iki güçlü yonga üreticisi Qualcomm ve MediaTek, 2025'in son çeyreğinde piyasaya sürecekleri yeni nesil amiral gemisi işlemciler için fiyat belirlemeye başladı. Özellikle Snapdragon 8 Elite Gen 2 ve Dimensity 9500 yeni nesil işlemcilerin ne kadar güçlü olduğu göz önüne alındığında bu yongaların çok yüksek bir fiyat etiketiyle piyasaya sürüleceği düşünülüyordu.

Yonga pahalı olunca akıllı telefon fiyatlarında da değişiklikler söz konusu oluyor. Çünkü telefon üretimi maliyetleri de eş zamanlı olarak artıyor. Ancak görünen o ki Qualcomm ve MediaTek, fiyatları fahiş seviyelere çıkarmak niyetinde değil. Tüm kalem maliyetleri sabit olmasa bile sınırlı bir fiyat politikası uygulanacak.

Qualcomm ve MediaTek İşlemcileri Ne Kadar Olacak?

Dünyanın en büyük çip üreticisi TSMC, ürünlerini 2nm üretim sürecinden geçirmeye başlamıştı. Ancak Snapdragon 8 Elite Gen 2 ve Dimensity 9500 işlemcileri 3nm üretim sürecinde kaldı. Yine de bu sürecin daha gelişmiş bir kolu olan "N3P" nodu, yongaların rekabetçi bir performansa sahip olmasını sağladı. Önceki nesil "N3E" noduna kıyasla çok daha yüksek performans göstermelerine rağmen daha az güç tüketeceklerinden ötürü fiyatlarda da abartılı bir uçurum olmayacak.

3nm süreciyle üretilen ama N3E noduna sahip olan Çin merkezli üreticilerin işlemcileri halen 560-650 dolar civarında seyrediyor. Yeni nesil noda sahip işlemcilerin de bu fiyat skalasını takip etmesi ve 1.000 doları geçmemesi bekleniyor.

LPDDR5X RAM Fiyatları Artacak

Üretici-tüketici arasındaki köprü, yonga setlerinde dengeli kalmış olsa da RAM kısmında az da olsa bir değişiklik söz konusu olacak. Yeni nesil telefonların çoğunda LPDDR5X RAM kullanılıyor ve ona yönelik talebe yetişmek kolay değil. Bu sebeple LPDDR5X belleklerinde %5'lik bir artış söz konusu olacak. Yani işlemciden ziyade, bir akıllı telefonun fiyatında belirleyici nokta RAM miktarı olacak.

Qualcomm ve MediaTek tek başlarına bu talebi karşılayamayabilir. Öyle bir durumda başka bellek üreticilerine dönüş yapılır. Örneğin Samsung, aksi bir durumda devreye girebilir. Zira bir sonraki bellek nesli LPDDR6'yı gelecek sene piyasaya sürmek istiyor.