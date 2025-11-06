Qualcomm'dan Çok Güçlü İşlemci Geliyor! Performans Canavarı Olacak

Qualcomm'un üzerinde çalıştığı yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 6 ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Snapdragon 8 Elite Gen 6'nın özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre bu işlemciden güç alan telefonlar ve tabletler, en yüksek grafikli oyunları bile rahatlıkla çalıştırabilecek.

Snapdragon 8 Elite Gen 6'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Qualcomm, Snapdragon 8 Elite Gen 6'nın yanı sıra Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro isimli bir işlemci de piyasaya sürecek. Bu strateji, telefon üreticilerine hem maliyet hem de performans açısından farklı seçenekler sunmayı hedefliyor. Önceki amiral gemisi işlemcide yalnızca bir adet sürüme yer verilmişti.

Her iki işlemci de 2 nm üretim süreciyle geliştirilecek. hem güç verimliliği hem de daha yüksek bir perofrmans elde edilecek. Yeni işlemciler, Qualcomm'un kendi geliştirdiği üçüncü nesil CPU çekirdeklerini kullanacak. Çekirdek düzeninin ise yüksek performans ve verimlilik dengesi için 2+3+3 şeklinde olacağı iddia edildi.

İki işlemci arasındaki en önemli fark ise bellek ve GPU tarafında yaşanacak. Pro sürüm, daha yüksek hız ve verimlilik sunan yeni nesil bellek standardı LPDDR6'yı destekeyecek. Standart sürümde ise LPDDR5X veya farklı bir bellek teknolojisi tercih edilecek. Pro sürümün ayrıca daha güçlü bir GPU'ya sahip olacağı öne sürüldü.

Bu durum, iki işlemci arasındaki maliyet farkını da beraberinde getirecek. Pro sürümün, bir önceki amiral gemisi işlemci Snapdragon 8 Elite Gen 5'ten yaklaşık oalrak 70 dolar daha pahalı olacağı söyleniyor. Bu fiyat farkı, telefon üreticilerinin hangi işlemciyi seçeceği konusunda kritik bir rol oynayacak.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Ne Zaman Tanıtılacak?

Snapdragon 8 Elite Gen 6 ve Gen 6 Pro işlemcilerinin önümüzdeki yıl tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte yeni işlemcilerin tüm özellikleri belli olacak. Konuya dair henüz herhangi bir resmî açıklama yapılmanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı söz konusu işlemcilerin farklı tarihte tanıtılabileceğini belirtelim.