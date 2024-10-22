Xiaomi 15'in Tüm Özellikleri Sızdırıldı: 16 GB RAM ve Dahası!

Xiaomi'nin tanıtmaya hazırlandığı yeni akıllı telefon modeline dair çok önemli bir gelişme yaşandı. Büyük bir merak içerisinde beklenen Xiaomi 15'in tüm özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre yeni telefon güçlü donanımıyla öne çıkacak.

Xiaomi 15'in Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre 6,36 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Serinin bir önceki modeli de aynı ekran büyüklüğüne sahip.

En iyi Xiaomi telefonlar arasında yerini almaya hazırlanan Xiaomi 15'in arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera yer alacak. Ana kameranın OV50H sensörüne sahip olacağı söyleniyor.

IP68 sertifikasına sahip telefon bu sayede suya ve toza karşı dayanıklılık sunacak. Bu dayanıklılık, kullanıcılara önemli bir avantaj sağlayacak.

5.500 mAh batarya kapasitesine sahip Xiaomi 15 modeli 90W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. Xiaomi 14'te 4.610 mAh batarya kapasitesinin yer aldığını belirtelim.

Gücünü Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisinden alacak cihazda 16 GB RAM bulunacak. Önceki modelde olduğu gibi RAM tarafında birden fazla seçeneğin sunulması bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı özellikler ile gelebileceğini belirtelim.

Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 ile beraber gelecek telefon ayrıca Geekbench testinde görüldü. Geekbench'te telefon tek çekirdek testinde 3.180 puan, çoklu çekirdek testinde ise 10.058 puan aldı.

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