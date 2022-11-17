Mobil Oyunlara RTX Desteği Geliyor: Snapdragon 8 Gen 2 Tanıtıldı!

Qualcomm'un mobil platformların en güçlü işlemcilerini üretiyor oluuş herkesin kabul edeceği bir gerçek. Öyle ki hâlihazırda geliştirilmekte olan birçok telefonun piyasaya sürülebilmesi için, kullanacakları olan yeni Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinin tanıtılması bekleniyordu. Beklenen tanıtım gerçekleşti ve Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 2'yi tanıttı.

Qualcomm, yeni işlemcisini Gen 1 işlemcilerinden çok daha güçlü ve verimli hâle getiriyor ve yapay zekâ iyileştirmeleri konusunda çıtayı başka bir seviyeye taşıyor. Şirket, Snapdragon 8 Gen 2'de "çok dilli çeviri ve gelişmiş yapay zekâ kamera özellikleriyle daha hızlı doğal dil işleme" sunabilmek için Qualcomm'un yapay zekâ motorunu ve yükseltilmiş Hexagon işlemcisini kullanacak.

Snapdragon 8 Gen 2 İşlemcili İlk Telefonlar Yolda

Daha önce sızıntılarda karşılaştığımız bir bilgi de gerçeğe dönüşüyor. Snapdragon 8 Gen 2 ile birlikte telefonlar çok daha iyi kameraları destekleyebilecek. Fotoğraflar gerçek zamanlı olarak yapay zekânın nimetlerinden yararlanacak. Keza bunun yanı sıra Snapdragon 8 Gen 2, 8K 60 FPS HDR oynatmayı destekleyen ilk işlemci konumunda.

İşlemcinin getirdiği bir diğer önemli yenilik ise oyuncuları ilgileniyor. Oyunlarda daha iyi ışıklandırma sağlayan RTX yani Işın İzleme özelliği Snapdragon 8 Gen 2 ile birlikte mobil platformlara taşınıyor. Böylelikle oyunlar artık mobil platformlarda da RTX desteği sunacak.

Hâlihazırda geliştirilmekte olan Snapdragon 8 Gen 2'yi barındıran cihazların yıl sonuna kadar piyasaya sürülmesi bekleniyor. Qualcomm şu anda ASUS, Honor, Motorola, OnePlus, Oppo, Sharp, Sony, Xiaomi ve ZTE'nin Snapdragon 8 Gen 2'yi kullanan modeller üzerinde çalıştığını belirtti.