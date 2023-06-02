Snapdragon 8 Gen 3 Çıkış Tarihi Belli Oldu
Mobil dünyanın en büyük çip üreticilerinden olan Qualcomm, Snadpragon 8 Gen 3 için çıkış tarihi verdi. Detaylar haberimizde!
Android dünyasında amiral gemisi telefoların vazgeçilmez markası haline gelen Qualcomm, yeni yonga setiyle birlikte mobil platformda liderliği yeniden ele geçirmeye hazırlanıyor. İlk defa 2021 yılında tanıştığımız Snapdragon 8 serisine yeni bir üye daha katılıyor: Snapdragon 8 Gen 3!
Bir süredir geliştirilmekte olan yonga setinin bu yıl çıkması planlanan amiral gemisi Android telefonlarda yerini alacağı düşünülüyor. Son günlerde ortaya çıkan dedikoduların ardından Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 3'ün çıkış tarihini paylaştı.
Snapdragon 8 Gen 3, 2023 Ekim'de Çıkıyor
İlk jenerasyonlarda elde edilen başarının ardıdnan mimariyi koruyarak Snapdragon 8 serisinin üzerine koymaya devam eden Qualcomm, Gen 2 ile birlikte Apple Silicon çiplerini dahi yenebilecek işlem gücü seviyelerine erişmişti. Firma yeni jenerasyonla birlikte çıtayı bir adım daha yukarı taşımaya hazırlanıyor.
Bugün yapılan paylaşımda Snapdragon 8 Gen 3'ün 24-26 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan etkinlikle tanıtılacağı açıklandı. Henüz Snapdragon 8 Gen 3 özellikleri hakkında oldukça sınırlı bilgimiz olsa da şimdiye kadar sızdırılan özellikler şu şekilde:
- 1 adet Cortex-X4 çekirdeği (3.20 GHz)
- 5 adet Cortex-A720 çekirdeği (3.00 GHz)
- 2 adet Cortex-A520 çekirdeği (2.00 GHz)
- Adreno 750 GPU
- UFS 4.1 LPDDR5 75000 Mbps
- Dahili 5G (NSA/SA) ağları, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ve daha fazlasını destekleyen işlemci çekirdekleri
Snapdragon 8 Gen 3 Kullanacak Telefon Markaları
- Vivo
- Xiaomi
- OnePlus
- Samsung
- Motorola
- Oppo
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