Snapdragon 8 Gen 4'ün Güç Vereceği İlk Telefonlar!

Akıllı telefon dünyası için hareketli bir dönem içerisindeyiz. Önümüzdeki ay tanıtımı gerçekleştirilecek olan iPhone 16 serisi heyecanla beklenirken, Android dünyası yeni amiral gemisi telefonlara güç verecek olan Snapdragon 8 Gen 4'e odaklanmış durumda.

Snapdragon 8 Gen 4 Hangi Telefonlara Güç Verecek?

Qualcomm ile özel bir anlaşmaya imza atan Xiaomi geçen yıl olduğu gibi bu yılda yeni işlemciyi kullanan ilk üretici olacak. Yani Snapdragon 8 Gen 4 işlemcili ilk telefonlar Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro modelleri olacak. Tabii hemen sonrasında bu işlemciden güç alan telefonların bombardımanı ile karşı karşıya kalacağız.

OnePlus 13 ve iQOO 13'ün de bu işlemciden güç alacağına kesin gözüyle bakılırken Samsung cephesi karışık. Galaxy S24'te bölgelere göre hem Snapdragon 8 Gen 3'ü hem de Exynos 2400'ü kullanan Samsung'un önümüzdeki yıl yani Galaxy S25 serisinde sadece Exynos işlemci kullanacağına dair güçlü iddialar var.

Forumlara baktığımızda ise kullanıcıların Snapdragon 8 Gen 4 işlemcinin Galaxy S25 serisinde olmasını istediğini görüyoruz. ZTE'nin bir sonraki katlanabilir telefonu Nubia Flip 2'nin ve Nubia Z70 Ultra modelinin de Qualcomm'un bu yeni üst seviye işlemcisi ile donatılması bekleniyor.

ZTE'nin yeni amiral gemisi modellerinin yüksek çözünürlüklü ekran altı kameralar ve yüksek pil kapasiteleri ile öne çıkması bekleniyor. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 işlemciden güç alması beklenen telefonlar ortaya çıktıkça içeriğimizi güncelleyeceğiz.