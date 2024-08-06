Amiral Gemilerine Güç Verecek Snapdragon 8 Gen 4 Performans Testinde!
Mobil işlemci pazarının başarılı oyuncularından Qualcomm'un çok yakında tanıtmaya hazırlandığı Snapdragon 8 Gen 4 performans testlerinde ortaya çıktı!
Mobil işlemci pazarının başarılı oyuncularından Qualcomm, çok yakında Snapdragon 8 Gen 4'ü kullanıcıların beğenisine sunacak. Peki, amiral gemisi akıllı telefonlara güç verecek yonga seti nasıl bir performans sunacak? Son Geekbench testleri, bu konuda akıllardaki soru işaretlerini büyük oranda ortadan kaldırıyor!
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 Geekbench Puanı Belli Oldu
Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisi, Geekbench testlerinde tek çekirdekte 2 bin 884 ve çok çekirdekte 8 bin 840 puan almayı başardı. Qualcomm'un yeni yonga seti bu sonuçlarla tek çekirdekte 2 bin 915 puanlı iPhone 15 Pro'lara güç veren Apple A17 Pro'ya performans açısından bir hayli yaklaştı.
Çoklu çekirdek performansında işler Qualcomm lehine dönmüş gibi görünüyor. Çünkü işlemci, bu kategoride 7.300 puan alan Apple'ın mevcut amiral gemisi yongasını geride bırakmayı başardı. Tabii, Apple'ın da eylülde A18 ve A18 Pro yongalarını piyasaya süreceğini ve nihai sonuçların o zaman belli olacağını belirtelim.
Qualcomm, merakla beklenen Snapdragon 8 Gen 4'ü ekim ayında düzenleyeceği bir etkinlikte tanıtacak. Yeni işlemciyi etkinlikten kısa bir süre sonra üst segment akıllı telefonlarda görmeye başlayacağız. Yonganın özelliklerinin ise şu şekilde olması bekleniyor;
- 3.80 - 4.30 GHz’e yakın hız seviyesi
- 10 W civarında güç tüketimi
- TSMC N3E Uyumlu fabrikasyon
- NPU (sinir işlem birimi) ile yapay zeka desteği
- NUVIA Phoenix M çekirdekli yapı
- Snapdragon X Elite’ta kullanılan Oryon CPU
Qualcomm Snapdragon 865 Kullanan Telefonlar
Qualcomm Snapdragon 865 kullanan telefonlar listemiz yayında. Snapdragon 865 işlemcili akıllı telefonlar listesinde farklı birçok marka var.
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