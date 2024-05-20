Yeni Snapdragon 8 Gen 4: Telefon Fiyatlarında Fırtına Öncesi Sessizlik!

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, telefon üretim maliyetlerinde artış gözleniyor. Kullanıcılar için fiyatlar endişe verici bir hızla yükseliyor. Son olarak, Snapdragon 8 Gen 4'ün fiyat artışı da gündemde yerini aldı.

Bir sızıntı, iddia edilen Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisinin önceki versiyona kıyasla belirgin bir fiyat artışıyla geleceğini öne sürüyor. Bu durum, üreticilerin bu maliyet artışını tüketicilere yansıtmasıyla 2025'te üst düzey telefonlarda daha yüksek fiyatlar görebileceğimizi işaret ediyor.

Snapdragon 8 Gen 4 Telefon Fiyatlarını Nasıl Etkileyecek?

İşlemci, bir akıllı telefonun ekran ve kamerası gibi ilişkili en büyük maliyetlerden biridir. Dolayısıyla, buradaki önemli bir artış, köklü sonuçlara neden olabilir. Üreticiler, böyle bir fiyat artışına çeşitli şekillerde yanıt verebilirler.

Weibo'daki bir sızıntı, Snapdragon 8 Gen 4'ün fiyatının "kesinlikle önemli ölçüde artacağını" iddia etti. Sızıntıya göre, fiyat artışı, bir üreticinin yaklaşan amiral gemisi telefonunu tamamen iptal etmesine neden olabilir. Henüz kesin rakamlar verilmese de, bu durum üst düzey Android telefon üreticileri için endişe verici bir gelişme olarak kabul ediliyor.

OEM'lerin, maliyet artışını tüketicilere yansıtarak cihaz fiyatlarını artırması en yaygın çözüm gibi görünüyor. Ancak geçmiş örnekler üreticilerin aynı fiyat seviyesini korumak için diğer alanlarda kısıntı yapabileceklerini gösteriyor. Ayrıca, performans, özellikler ve fiyat açısından, Snapdragon 8s Gen 3 gibi bir adım altındaki yongaları benimseyen daha fazla marka görebiliriz.

Örneğin, Xiaomi'nin geçmişte karşılaştığı bir durumda, bir yönetici, 2020'de Snapdragon 865 kullanan Xiaomi Mi 10'un işlemci ve modem maliyetinin, önceki model Mi 9'un maliyetinin iki katı olduğunu doğruladı. Bu da Xiaomi Mi 10'un Mi 9'dan yaklaşık 120 ila 140 dolar daha pahalı olmasına yol açtı.

Müjdeli haber şu ki, Snapdragon 8 Gen 4, Qualcomm'un özel Oryon CPU teknolojisiyle donatılmış ilk akıllı telefon yonga seti olacak, böylece Apple'ın iPhone'larına kıyasla büyük bir performans artışı sağlayacak. Bu nedenle, en üst düzey performansı arayan tüketiciler, bu yonga setine sahip telefonları düşünmeye başlayabilirler.