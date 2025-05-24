Amiral Gemisi Snapdragon 8 Gen 4 Beklentilerin Gerisinde Kaldı

Snapdragon 8s Gen 4 ve Snapdragon 8s Gen 3 ikilisi testlerde kafa kafaya geldi ve 4'ün performansı oldukça şaşırtıcıydı. Geekbench sonuçlarında Gen 3'ün tek çekirdekte daha güçlü bir sonuç aldığı görüldü. Çoklu çekirdekte ise Gen 4'ün 6833'e karşı 6652 puan alarak lider konuma yükseldiği görüldü.

Testin gerçekleştirildiği telefon Redmi Turbo 4 olarak kayıtlara geçti. AnTuTu resmi sonuçlarına göre 8s Gen 4, 2.050.881 puanla rakibini geride bıraktı. Sonuçlara göre Redmi Turbo 4 üzerinde test edilen bu yeni yonga seti, Poco X7 Pro'daki Snapdragon 8 Gen 3 ile kıyaslandığında daha üstün performans gösteriyor.

Snapdragon 8s Gen 4 ve 3 Arasındaki Farklar

TSMC tarafından üretilen çiplerin tasarımı birbirinden farklı. Örneğin 8s Gen 4'de 1+7 tasarımla geliyor. 3.21GHz'a sahip 1 adet Cortex-X4 sayesinde performans hat safhaya çıkıyor. 3. nesilde ise 1+5+2 yapısı bulunuyor ve enerji verimliliğinde üstün bir performans sunuyor.

Video kısmında iki işlemciyi birbirinden ayıran özellik FPS miktarı oldu. Gen 3, 8K/30fps video kaydına olanak tanırken, 8s Gen 4 sadece 4K/60fps destekliyor. Kamerada ise Gen 4'ün 320 MP'ye kadar tekli kamera desteği varken bu sınır Gen 3 için 200 MP sınırında bulunuyor. Ancak 3'ün pozitif bir yanı; nesne kaldırma gibi özelliklerini barındırıyor olması.

Hangisi Daha İyi?

Gen 4 ve 3 arasındaki farklar şöyle:

4K çözünürlükte 60Hz (Gen 3) - 2K çözünürlükte 144Hz (Gen 4)

çözünürlükte 60Hz (Gen 3) - 2K çözünürlükte (Gen 4) 5G indirme hızı (Gen 3) - 4.2 Gbps indirme hızı (Gen 4)

indirme hızı (Gen 3) - 4.2 Gbps indirme hızı (Gen 4) Qualcomm Hexagon NPU (ikisi de)

Eğer profesyonel anlamda içerik üretmek istiyorsanız Gen 3 işlemcisini tercih edebilirsiniz. Çoklu görevler ve oyun için ise Gen 4 biçilmiş kaftan olarak öne çıkıyor.