Amiral Gemilerine Müjde: Snapdragon Gen 4 Tanıtım Tarihi Belli Oldu!

Mobil işlemci denince akla ilk gelen firmalardan Qualcomm, çok yakında amiral gemilerine güç verecek yeni yongası Snapdragon 8 Gen 4'ü piyasaya sürecek. Yeni işlemciyle ilgili ilk gelen ayrıntılar selefine kıyasla daha iyi bir mobil deneyim sunacağı ve son dönemin ana akımı yapay zekayı daha fazla odağına alacağı yönünde.

Qualcomm, kısa bir süre önce merakla beklenen yeni yonga setinin ne zaman tanıtılacağını duyurdu. Peki Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 ne zaman tanıtılacak? İşte ayrıntılar!

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Qualcomm, amiral gemilerine hayat verecek Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisinin 24-26 Ekim'de düzenlenecek Snapdragon Summit 2024 etkinliğinde tanıtılacağını duyurdu. Şu an için yonga setinin teknik özellikleriyle ilgili bir detay paylaşılmasa da güvenilir kaynaklar tarafından sızdırılan bilgiler sayesinde neler beklememiz gerektiğini biliyoruz.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4'ün TSMC'nin 3 nm üretim sürecinden geçmesi bekleniyor ve selefindeki 1 + 3 + 4 çekirdek kümesinin aksine 2 + 6 konseptini benimseyeceği söyleniyor. Hatta bu tasarımda verimlilik çekirdeklerinin olmayacağı ve işlemcinin sadece performansa odaklanacağı ifade ediliyor.

Yongadaki iki yüksek performanslı çekirdeğin maksimum 4 GHz hızlarında çalışacağı ve Geekbench'te tek çekirdekli testlerden 3 bin ve çok çekirdekli testlerden ise 10 bin puan aldığını belirtelim. Son olarak Qualcomm'un daha iyi performans için iyileştirilmiş önbellek ve bellek sıkıştırma teknolojilerine sahip güçlü bir GPU kullanması bekleniyor.