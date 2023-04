Oyun Deneyimini Üst Seviyeye Çıkaracak Snapdragon GSR Duyuruldu

Qualcomm, Snapdragon Game Super Resolution (GSR) teknolojisini tanıttı. Mobil cihaz üzerinden oyun oynamak keyif alan oyuncuları heyecanlandıran yeni teknoloji, oyun performansını ve pil ömrünü üst düzeye çıkararak birinci sınıf oyun deneyimi sunacak.

Snapdragon Game Super Resolution Ne İşe Yarayacak?

Optimum süper ölçeklendirme kalitesi elde etmek için geliştirilen Snapdragon GSR, tek geçişli, uzamsal farkındalığa sahip bir teknolojidir. İşlemin tek geçişte yapılması, güç tüketimini azaltırken daha iyi performansın elde edilmesini sağlıyor.

Söz konusu teknoloji, mobil ve XR cihazlar için geliştirilen oyunlar için çeşitli avantajlar elde edilmesini mümkün hâle getirecek. Bunlar arasında grafiklerin kalitesi korunurken çözünürlüklerin artırılması, daha akıcı oyun deneyimi için yüksek kare hızı ve güç tüketimini azaltarak daha iyi pil ömrü elde edilmesi yer alıyor.

Snapdragon GSR ile 1080p çözünürlüğündeki oyunlar daha keskin 4K çözünürlüğe dönüştürülebilecek. 30 FPS alınan oyunlar ise 60 veya daha üzeri FPS değerlerini görebilecek. Böylece daha akıcı bir oyun deneyimi elde edilecek. Pil ömrü de iyileştirileceğinden ötürü oyun oynama süresi de artmış olacak.

Daha yüksek çözünürlük, daha fazla FPS değerleri ve daha uzun pil ömrü imkânları sunacak teknolojinin ilk olarak Call of Duty Warzone Mobile, Jade Dynasty: New Fantasy, Return to Empire, Justice Mobile, Naraka Mobile, Farming Simulator 23 Mobile isimli yapımlarda kullanılacak.