Apple Endişelenmeli mi? Snapdragon X Elite, M3 İşlemcinin Sonunu Getirebilir!

2020'de Apple, M1 MacBook Air'i piyasaya sürdüğünde, M1 işlemcisi büyük bir ilgiyle karşılandı. Ancak bu başarıya rakipler de cevap verdi. Apple, M3 çipi üzerinde çalışırken, AMD yeni mobil işlemcilerle öne geçti. Intel ise 'i' markalama ismini sonlandırarak yeni Core Ultra işlemcilerini piyasaya sürdü.

Ayrıca Qualcomm yeni Snapdragon X SoC'larını tanıttı ve şimdi de yaklaşan Snapdragon X Elite işlemcisiyle rakiplerine meydan okuyor. Qualcomm'un Londra'daki etkinliğinde, X Elite çipleriyle yapılan bir deneyim oturumu düzenlendi. Katılımcılara tam kontrol imkanı verildi.

Qualcomm'un Snapdragon X Elite Çipi, M3 MacBooks'un Üstünlüğünü Sona Erdirebilir

Bir kullanıcı, 2023'ün Oyun Yılının gereksinimlerini tam olarak karşılamayacağını düşünerek Baldur's Gate 3'e geçti. Oyun, 1200p çözünürlükte orta-düşük grafik ayarlarına sahipti ve emüle edilmişti.

Emülasyon, geleneksel Intel ve AMD işlemcilerinde Windows'u çalıştırmak için kullanılan x86 programlarının, Arm tabanlı Qualcomm çiplerinde çalışamaması anlamına geliyor. Bu, Arm üzerinde Windows'un (WoA) önemli bir engel olduğunu kanıtlıyor.

Qualcomm temsilcileri, Arm uyumlu geniş bir program ve oyun yelpazesini övdüler. X Elite çiplerin bir avantajı da 45 TOPS sinir işlem birimi veya NPU'yu barındırmasıdır.

NPU, SoC yongası üzerine monte edilmiş, yapay zeka işlemlerini yönetmek için özel olarak tasarlanmış çiplerdir. Bu çipler, görevlerin genel performansını artırmak için ana CPU ve GPU'dan iş yükünü alıyor.