Steam'i Kasıp Kavuran Popüler Nişancı Oyunu Yüzde 90 İndirime Girdi!

Steam geçen aylarda Türkiye'yi MENA bölgesine dahil ederek satışlarda dolara geçse de yapmış olduğu indirimlerle oyuncuların gönlünü almaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda hayatta kalma oyunlarında yüzde 75'e varan indirim yapan platform son olarak popüler bir oyun serisinde daha indirime gitti.

Steam gibi mecralar tarafından belirli aralıklarla yapılan bu gibi indirimler dikkatli bir şekilde takip edildiğinde onlarca dolara satılan oyunları çok düşük meblağlara satın alabilirsiniz. Peki Steam'de indirime giren popüler oyun serisi hangisi?

Sniper Elite Serisi Steam’de Yüzde 90'a Varan İndirimlerle Satılıyor

Rebellion Developments tarafından 2005'te başlatılan Sniper Elite serisi bugün itibariyle oyun dünyasının en başarılı yapımları arasında yer alıyor. Özellikle gizlilik mekaniklerini seven oyunseverlere fazlasıyla hitap eden serinin son oyunu ise 2022'de Sniper Elite 5 ismiyle karşımıza çıktı.

Steam, kısa bir süre önce Sniper Elite serisinin tüm oyunlarında yüzde 90'a varan indirime gitti. 13 Haziran'a kadar devam edecek bu kampanya ile serinin dilediğiniz oyununu çok düşük miktarlara satın alma imkanınız olacak. İşte Steam platformunda Sniper Elite serisinin indirimli fiyatları;

Sniper Elite 5: $14.99 (yüzde 70 indirim)

Sniper Elite 4: $8.99 ( yüzde 85 indirim)

Sniper Elite 4 – Season Pass: $5.24 ( yüzde 85 indirim)

Sniper Elite 3: $2.99 (yüzde 90 indirim)

Sniper Elite 3 + Season Pass: $4.99 (yüzde 90 indirim)

Sniper Elite V2 Remastered: $6.99 (yüzde 80 indirim)

Sniper Elite: $1.43 (yüzde 82 indirim)

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!