Snoop Dogg, OnlyFans'tan Teklif Aldığını Açıkladı: Peki Ne Kadar?

Ünlü rapçi Snoop Dogg, OnlyFans platformuna katılması için kendisine yüklü miktarda para teklif edildiğini ancak bunu geri çevirdiğini açıkladı.

Snoop Dogg bugüne dek yapmış olduğu her işte bir şekilde adından söz ettirmeyi başardı. Training Day gibi filmlerde rol almaktan, Dr Dre ve Eminem ile Super Bowl LVI gösterisinde sahne almaya kadar pek çok yerde onun ismi var.

Öyle ki son zamanlarda Twitch'te yayınlare açmaya başlayan ünlü isme OnlyFans, yetişkinlere yönelik içerikleriyle platforma katılma konusunda böylesine büyük bir teklif yapıyor.

Snoop Dogg'a 100 Milyon Dolar Kazanabileceği Söylenmiş

Snoop Dogg'a göre kendisine yaklaşık 100 milyon dolar kazanabileceği söylenmiş ancak ünlü rapçi, kendisine eşine duyduğu saygıdan dolayı teklifi reddetmek zorunda kaldığını belirtiyor.

"Benim bir karım var. Hiçbir şekilde oraya katılmama ve ne kadar para için olursa olsun o işi yapmama izin vermez."

Snoop Dogg teklifi geri çevirmiş olsa da pek çok ünlü isim OnlyFans'a katılarak neredeyse servet kazandı. Kick yayıncısı Amouranth kısa süre önce sitede dört yılda 50 milyon doların üzerinde para kazandığını açıklarken, Corinna Kopf da katıldıktan sadece iki gün sonra 1 milyon doların üzerinde para kazandı.

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