-40 Derecede Bile Çalışan El Feneri Tanıtıldı (Video)

Dünyada bir ilk olan sodyum iyon pilli el feneri tanıtıldı. Bu el feneri, diğerlerine göre çok daha yüksek pil ömrü ile birlikte geliyor ama daha da önemli bir avantajlı bulunuyor: Aşırı düşük sıcaklıklarda dahi normal koşullarda sunduğu performansı korumayı başarıyor.

Bilindiği üzere lityum iyon pillerin en önemli dezavantajlarından biri, düşük sıcaklık koşullarına karşı dayanıklılığını koruyamaması. Hava ne kadar soğuk olursa kapasitelerinde de o kadar önemli bir düşüş meydana gelir. Sodyum iyon pil kullanılması ise bu el fenerinin çok soğuk havalarda bile lityum iyonlara kıyasla katbekat iyi performans sergilemesine yardımcı oluyor.

Sodyum İyon Pilli El Fenerinin Özellikleri Neler?

Lityum iyon piller -40 derecede sadece yüzde 15 oranında çalışma süresi sunarken sodyum iyon pilli bu el feneri, böylesine düşük bir soğukluk seviyesinde bile çalışma süresinin yüzde 88'ini koruyor. 10.000 mAh sodyum iyon bataryaya sahip cihazın 3 bin şarj döngüsüne sahip olduğu belirtildi. Bilmeyenler için şarj döngüsü, batarya kapasitesinin yüzde 100'ünün kullanılması anlamına geliyor. Yüzde 100 seviyesinden 0'a inip tekrar yüzde 100'e kadar şarj ederek bir şarj döngüsü tamamlanmış oluyor.

Klasik lityum iyon piller, uzun bir süre boyunca tamamen boş bir şekilde tutulduğunda düzeltilmesi zor sorunlar ortaya çıkabilir ve bir daha şarj edilmesi mümkün olmayabilir. Sodyum iyon piller ise tamamen yüzde sıfır seviyesinde olsa bile uzun bir süre boyunca saklanabiliyor. Bu da kullanıcılar açısından hem kolaylık hem yüksek güvenlik sağlıyor.

USB-C girişi ile 10W ile şarj edilebiliyor. Ayrıca 5W ile akıllı telefon ve benzeri cihazları şarj etmek için de kullanılabiliyor fakat gücün çok düşük olmasının cihazın aşırı yavaş şarj olmasına neden olacağını unutmamak gerekiyor. Yine de el feneri işlevini sürdürürken bir yandan da güç kaynağı olması, onu oldukça işlevsel hâle getiriyor.

Fener, 2.500 lümen gücünde bir aydınlatma sağlıyor. Ayrıca renk sıcaklığı 6.000'den 8.000 kelvine kadar ayarlanabiliyor. Gövdesi IP44 sertifikasına sahip ki bu da su sıçramalarına karşı belirli bir dereceye kadar dayanıklı olduğu anlamına geliyor.

Sodyum İyon Pilli Fenerin Fiyatı Ne Kadar?

El feneri, 56 dolar (2 bin 378 TL) fiyat etiketi ile ön siparişe açıldı. İlerleyen dönemlerde fiyatının 85 dolara (3 bin 610 TL) çıkarılması bekleniyor. Cihazın teslimatlarının ise Mart 2026 tarihinde yapılması planlanıyor. Peki, sizin bu el feneri ile ilgili düşünceleriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.