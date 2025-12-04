330Hz OLED Ekranlı Monitör Tanıtıldı! 4K Çözünürlüğe Sahip

Etkileyici özelliklere sahip oyun montiörleri arasına yeni bir model daha katıldı. ViewSonic, XG323B isimli yeni oyun monitörü tanıttı. Bununla beraber monitörün teknik özellikleri belli oldu ancak fiyat etiketi henüz açıklanmadı.Yeni oyun monitörü yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

ViewSonic XG323B Özellikleri

Ekran Boyutu: 31,5 inç

31,5 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 2160 x 3840 piksel

2160 x 3840 piksel Tepki Süresi: 0,03 ms

0,03 ms En Boy Oranı: 16:9

16:9 Yenileme Hızı: 4K modunda 165Hz, Full HD modunda 330Hz

4K modunda 165Hz, Full HD modunda 330Hz AMD FreeSync ve Nvidia G-Sync: Destekliyor.

Destekliyor. Kontrast Oranı: 1.500.000:1

1.500.000:1 Renk Gamı Kapsamı: %98,5 DCI-P3

%98,5 DCI-P3 Parlaklık: HDR modunda 1.300 nit'e kadar

HDR modunda 1.300 nit'e kadar Portlar: İki adet HDMI 2.1, iki adet DisplayPort 1.4, iki adet USB-A ve bir adet ses çıkışı

31,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan ViewSonic XG323B, OLED ekran üzerinde 2160 x 3840 piksel çözünürlük ve 0,03 ms tepki süresi sunuyor. Çift ekran moduna sahip olan oyun monitörü 4K çözünürlükte 165Hz, Full HD modunda ise 330Hz yenileme hızı sunuyor. Oyuncular iki farklı mod arasında kolayca geçiş yapabiliyor.

Yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi, hızlı tempoya sahip oyunlarda daha iyi deneyim elde edilmesini sağlıyor. 16:9 en boy oranına sahip olan monitör hem AMD FreeSync hem de NVIDIA G-Sync desteğiyle ekran yırtılmalarını önlüyor. Monitör ayrıca profesyonel seviyede renk performansı sağlıyor.

ViewSonic tarafından tanıtılan yeni oyun monitörü, 1.500.000:1 kontrast oranı ve yüzde 98,5 DCI-P3 renk gamı kapsaması sunuyor. HDR modunda 1.300 nite kadar parlaklık elde ediliyor. Donanım tabanlı düşük mavi ışık teknolojisine sahip olan monitör, uzun süreli kullanımda göz sağlığını koruyor.

Daha iyi bir oyun deneyimi elde edilmesi için Eagle Eye ve Night Vision gibi özel modlar da bulunuyor. Çok şık bir görünüme sahip olan monitörün portları arasınad iki adet HDMI 2.1, iki adet DisplayPort 1.4, bir USB-A ve bir adet ses çıkışı yer alıyor. Monitörün fiyat etiketinin önümüzdeki haftalarda belli olması bekleniyor.