Türkiye'de Sofascore'a Erişim Engeli Getirildi!

Futboldan basketbola voleyboldan hokeye kadar onlarca farklı spor kategorisinde istatistiki bilgiler dahil olmak üzere pek çok bilgi sunan Sofascore'a erişim engeli getirildi. Peki, Sofascore neden yasaklandı?

Sofascore'a Neden Erişim Engeli Getirildi?

Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK), Sofascore'un neden engellendiğini henüz açıklamadı ancak Sofascore'un web sitesine giriş yapılmaya çalışıldığında bir uyarının yer aldığı sayfa ile karşılaşılıyor. Bu sayfada şu cümlelere yer alıyor:

"Uyarı! Yasadışı bahis terörün finansmanında kullanılabilmektedir. Yasadışı bahis sitelerine gönderdiğiniz paralar sizi suçlu duruma düşürebilir. Ayrıca yasadışı bahis ve kumar suçtur."

Sayfada ayrıca ""sofascore.com, 24/12/2024 tarihli ve 490.05.01.2024.-951950 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir" sözleri de bulunuyor.

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