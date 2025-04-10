Şok Uygun Fiyata Dizüstü Bilgisayar ve Projeksiyon Cihazı Satıyor

Şok uygun fiyatlı dizüstü bilgisayar ve projeksiyon cihazı satın almak isteyen kişiler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Şok'ta bu hafta HP 250 G9 dizüstü bilgisayar ve NPO NP315Plus projeksiyon cihazı satılıyor.

Şok'ta Satılan Dizüstü Bilgisayar ve Projeksiyon Cihazının Fiyatı

Şok'ta HP 250 G9 6Q8N3ES01 isimli dizüstü bilgisayarı 22 bin 999 TL fiyat etiketiyle satıyor. Dizüstü bilgisayarın Türkiye geneli stok miktarı 100 adet ile sınırlı.

Gücünü AMD Ryzen 7 5825U işlemcisinden alan bilgisayarda 8 GB RAM, 1 TB SSD ve 41WHr batarya kapasitesi bulunuyor. 15,6 inç ekran büyüklüğüne sahip laptop, IPS ekran üzerinde 1080 x 1920 piksel çözünürlük sunuyor.

NPO NP315Plus isimli projeksiyon cihazı 2 bin 99 TL fiyata satılıyor. Gücünü dört çekirdekli ARM Cortex-A53 işlemcisinden alan projeksiyon cihazı, 1500:1 kontrast oranı, 200 ANSI lümen parlaklık ve 1280 x 720 piksel çözünürlük sunuyor.

Şok'ta bu hafta 599 TL fiyata sahip NPO NMJ17 isimli masaj tabancası da satılıyor. 4 masaj başlıklı ve 6 seviyeli olan masaj tabancasının Türkiye geneli stok miktarı 300 adet ile sınırlı.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. YAZILIM iOS 18.4 iPhone Sahiplerini Çileden Çıkardı! Apple'ın Acil Çözümü Yolda Apple, iOS 18.4 güncellemesiyle bekleneni veremedi. Geçtiğimiz hafta yayınlanan güncellemenin neden olduğu sorunların ardından gözler iOS 18.4.1'e çevrildi.

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