ŞOK'a Uygun Fiyatlı PlayStation 5 Geliyor!

Günümüzde zincir marketlerde temel gıda dışında pek çok farklı ürün grubuna rastlamak mümkün. Örneğin yeni bir televizyona, telefona, bilgisayara ve oyun konsoluna mı ihtiyacın var, bunun için tek yapman gereken evine en yakın A-101, BİM ya da ŞOK mağazasına gitmek.

Üstelik bu mağazalar piyasadan çok daha ucuza ürün satıyor ve bu sayede kaçırılmayacak fırsatlar yaratıyor. Biz de Tamindir olarak bu fırsatları kaçırmamanız adına düzenli bir şekilde A101, Şok ve Bim Aktüel ürünlerini sizinle paylaşıyoruz.

Ancak her ne kadar üç büyük market zinciri de çoğu zaman benzer ürünler sunsa da zaman zaman bir tanesi ekstra vurgulanmaya hak edecek ürünlerle karşımıza çıkıyor. Son olarak ŞOK, çift kollu PlayStation 5 Digital Edition modelini piyasa fiyatının çok daha altında satarak bunu yaptı.

ŞOK, 15 Mart'a Kadar Ucuz PlayStation 5 Satıyor

ŞOK market,15 Mart'a kadar tüm Türkiye'deki mağazalarında pek çok diğer teknolojik ürünün yanı sıra uygun fiyatlı PlayStation 5 satacak. İki yıl resmi garanili olan ürün, disksiz yani "Digital Edition" olarak adlandırılan versiyon. Bu PS5 modeline yanında ikinci bir Dualsense ile sahip olmak için ödemeniz gereken fiyat ise 24.799 TL.

Basit bir kıyaslama yapacak olursak, aynı PlayStation 5 yine Sony Eurasia garantisi altında Amazon'da 23,899 TL karşılığında satılıyor. Evet 900 TL daha ucuz ancak bu defa sadece tek kola sahip olacaksınız. İkinci bir Dualsense için ise ortalama olarka 3 bin TL daha fazla ödemeniz gerekecek. Yani ŞOK'un piyasaya kıyasla 2 bin TL civarında bir tasarruf sunduğu ortada.

Yine de belirtmek gerek ki bu PlayStation 5, kısa süre önce Sony'nin tanıttığı "slim" versiyonlardan değil. Yani hem o modellere göre daha kalın ve ağır hem de 1 TB yerine 825 GB depolama alanına sahip. O modeller de ülkemize Bilkom tarafından getiriliyor ve fiyatı yine tek kollu Digital Edition için 24.999 TL. Eğer tüm fiyatları merak ediyorsanız, "Bilkom Garantili PlayStation 5 Fiyatları Belli Oldu" içeriğimize göz atabilirsiniz.

Elbette ki ŞOK marketlere gelen teknolojik ürünler bununla sınırlı değil. 3.959 TL fiyata sahip Philips AUT3060/62 pompasız su arıtma cihazı, 5.999 TL fiyatlı Philips AC0850/11 800i serisi hava temizleme cihazı ve 7.599 TL fiyatlı Xiaomi Redmi 12 8 GB/128 GB telefon gibi fırsatlar da mevcut.