Şok Zam! App Store Fiyatlarına Güncelleme!

Apple, geliştiricilere gönderdiği resmi bilgilendirme ile App Store fiyatlandırma sisteminde yeni bir güncellemeye gidileceğini açıkladı. Peki bu yeni fiyat güncellemesi ile birlikte App Store fiyatları nasıl etkilenecek? İşte konuyla ilgili detaylar...

Apple Türkiye’de Fiyatları Yeniden Belirliyor: App Store’da Yeni Dönem Başlıyor

Apple, küresel ölçekte uyguladığı otomatik fiyatlandırma kademesi sistemiyle (automatic tiers) her ülkenin ekonomik koşullarına göre fiyat belirliyor. Bu sistem sayesinde geliştiriciler, 175 farklı ülke için ayrı ayrı fiyat girmek zorunda kalmadan Apple’ın belirlediği aralıklara göre satış yapabiliyor.

Ancak bu kademeler, zaman zaman döviz ve enflasyon etkisine göre yeniden hesaplanıyor. Son güncellemeyle birlikte, Türkiye App Store fiyatları yeniden gözden geçirilecek. Bu değişiklik, otomatik fiyatlandırmayı kullanan uygulamalarda otomatik olarak devreye girecek.

Öte yandan manuel fiyatlandırma yapan veya abonelik temelli uygulamalar mevcut fiyatlarını korumaya devam edecek. Apple, geliştiricilerin hazırlık yapabilmesi için App Store Connect üzerinde yer alan “Fiyatlandırma ve Uygunluk” sekmesini de güncelledi. Böylece geliştiriciler yeni fiyat tablolarını önceden inceleyerek, uygulamalarında gerekli düzenlemeleri yapabilecekler.

Apple doğrudan oran paylaşmasa da sektör kaynakları döviz kurlarındaki artış ve KDV düzenlemelerinin etkisiyle bazı uygulamalarda yüzde 15-20 civarında bir artış yaşanabileceğini öngörüyor. Özellikle oyunlar, premium uygulamalar ve tek seferlik satın alma seçenekleri bu artıştan doğrudan etkilenecek. Buna karşılık geliştiricilerin manuel olarak belirlediği fiyatlarda veya uzun süreli abonelik sistemlerinde herhangi bir artış zorunluluğu bulunmuyor.

Bu da zamların tüm App Store genelinde eş zamanlı gerçekleşmeyeceği anlamına geliyor. Kullanıcılar açısından bakıldığında, Apple’ın bu adımı fiyat istikrarını koruma ve geliştirici gelirlerini enflasyondan koruma hamlesi olarak değerlendiriliyor.

Ancak yeni fiyatların yansıtılmasıyla birlikte, Türkiye’de uygulama mağazası maliyetlerinin bir miktar daha artması bekleniyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın...