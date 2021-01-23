Sokağa Çıkma Kısıtlamaları Ne Zaman Kalkacak? İşte Detaylar

Sokağa çıkma kısıtlamaları ne zaman bitecek? Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, merak edilen soruyu yanıtladı. Prof. Dr. İlhan tarafından yapılan açıklamanın tüm detayları haberimizde.

Sokağa Çıkma Kısıtlamaları Ne Zaman Bitecek?

Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında uzun bir süredir birtakım kısıtlamalar uygulanıyor. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman sona erecek? Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, çok sayıda vatandaş tarafından merak edilen sorunun yanıtını verdi. Prof. Dr. İlhan, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokak kısıtlamalarının vaka sayılarının binli rakamlara düşmesi ile kademeli kaldırılabileceğini söyledi.

Prof. Dr. Necmi İlhan, yaptığı açıklamada, "Öncelikli olarak belki hafta içi kısıtlamaları biraz ileri çekilebilir yani hafta içi 00.00'a çekilebilir. Hafta sonu kısıtlamaları başlangıçta kalkmayabilir, sonra hafta sonu kısıtlamaları akşam saatleri olabilir, belki hafta sonu bir gün kısıtlama söz konusu olur. Bunlar hep değerlendirilmesi gereken konular. Vatandaşlarımızın kısıtlamalar kalkmasa bile kendi önlemlerini alması gerekir. Vatandaşlarımızın da kısıtlamalar kalksa bile tekrar eski duruma gelmek istemiyorsak eğer, mutlaka kendi kısıtlamalarını oluşturması gerekiyor, kalabalık yerlere gitmemek, maske takmaktan vazgeçmemek, fiziksel mesafeye uyma seçeneklerine dikkat etmesi gerekiyor" dedi.

Prof. Dr. İlhan, "İller özelinde de ayrı bir değerlendirme söz konusu olabileceği gibi, şu an genel olarak baktığımızda iyi gittiğimizi söylemek mümkün. Vaka sayısı azalıyor, hasta sayısı azalıyor, aşılama başladı. Böyle umutlu bir ortam söz konusuyken biraz daha sabretmek, işler yolunda giderken işi bozmamak gerekiyor açıkçası. Belki binli rakamları görürsek, belli bölgelerde binli rakamlar daha çok olursa büyükşehirlerimizde, İstanbul, Ankara'da yoğunlaşırsa Türkiye genelinde kısıtlamaların biraz daha gevşetilmesi söz konusu olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kafe ve restoranların açılması için ise vaka sayısında 2 bin rakamını işaret eden Prof. Dr. İlhan, "Restoranların kafelerin ne zaman açılacağının kararını İçişleri Bakanlığı veriyor. Şu an net bir şey söyleyemesek de binli, 2 binli vaka sayılarını görmemiz daha doğru olacaktır. Vatandaşlarımızın vakaların ve hasta sayılarının daha da aşağıya gelmesi için bir an önce normal hayata daha rahat döneceğimiz mümkün" şeklinde konuştu.