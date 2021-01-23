Türkiye’de Koronavirüs Ne Zaman Sona Erecek? İşte Yanıtı

Türkiye’de koronavirüs ne zaman sona erecek? Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, son dönemin en çok merak edilen sorusunu yanıtladı. Prof. Dr. Yalçın tarafından yapılan açıklamanın detayları haberimizde.

Türkiye’de Koronavirüs Ne Zaman Bitecek?

"COVID-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında 14 Ocak tarihinde sağlık çalışanlarından başlanan aşılama çalışmaları devam ediyor. Türkiye’de COVID-19 aşısı yaptıranların sayısı an itibarıyla 1 milyon 210 bin 976’ya yükseldi. Peki, Türkiye’de uygulanan aşı ne zaman etkisini göstermeye başlayacak? Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Yalçın, yaptığı açıklamada, “Toplumun diğer kesimlerini düşündüğümüzde sağlık çalışanlarının hastalanma riski çok daha yüksek. 10 aylık sürece bakıldığında, 100 bin sağlık çalışanın hastalandığına dair veriler var. Bu nedenle öncelikli yerde olduklarını biliyoruz. Etkili bir aşı uygulanıyor. Bu aşının çok sorunlu bir aşı olduğunu da düşünmüyoruz” ifadelerine yer verdi.

Dünyada 80 milyonu aşkın insanın yeni tip koronavirüse yakalandığını, 2 milyondan fazla insanın ise hayatını kaybettiğini belirten Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, “Hızlı bir şekilde toplumların aşılanması böyle bir pandemiyi sonlandırabilecek en önemli husustur. Toplumun ciddi bir bölümünde bağışıklık sağlayarak bu etkinliği sağlayabiliriz. Aşı bunu durdurabilecek en önemli etken diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Yalçın, “Bu aşıların 2 dozundan sonra ortalama iki hafta daha eklersek, 1 ila bir buçuk ay içinde insanlarda yeterli antikor düzeyi gelişecektir. Riskli bireylerin tamamen aşılandığını göz önünde bulundurursak, 4 ila 6 ay içerisinde toplumun ciddi bir kesiminin bağışık hale geleceği ve dolayısıyla hastalığın hızının bir şekilde düşürülebileceğini söyleyebiliriz” dedi.

Aşıların insanı koruduğunu veya hastalığı en ağır biçimde geçirmesini engelleyen koruyucu bir madde olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yalçın, “Aşı olmakla her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Temel koşullar yani maske, mesafe ve hijyen gibi hususları vurgulamak zorundayız. Aşı tek başına yeterli değil. Bu önlemleri sürdürmek gerekiyor. Mümkün olan en kısa süre içerisinde toplumun geniş bir kesimine bu aşıların uygulanmasının mümkün olacağını düşünüyorum. Aşılamak bu hastalığı engelleyebilmek için en önemli unsur. Herkesin aşılanmasını öneriyorum” şeklinde konuştu.