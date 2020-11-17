Sokağa Çıkma Yasağı Gelecek Mi? Koca'dan Somut Tedbir Açıklaması!

Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Artan koronavirüs hasta sayıları ile birlikte yeni yasakların getirilip getirilmeyeceği merak ediliyor. Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Sokağa Çıkma Yasağı Gelecek Mi? Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağı Olacak Mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan somut tedbir açıklaması geldi. Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında Fahrettin Koca tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklama ve detaylar.

Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Son dönemde sürekli dile getirdiğimiz üzere, tüm Türkiye’de genel bir artış eğilimi mevcut. Ancak İstanbul başta olmak üzere ülkemizin genelinde daha ciddi seyrediyor. Birçok ilimizdeki artış, sağlık kuruluşlarımız üzerindeki baskının da artmasına sebep oluyor. Bilim Kurulunda artış hızının yüksek seyrettiği illerimizin üzerinde özel olarak durduk." cümlelerine yer verdi.

Koca açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Hastane kapasitelerimize, sağlık çalışanlarımızın koşullarına, uyguladığımız tedavi protokollerine, dünyadaki yeni tedavi seçeneklerine, aşı ve ilaç çalışmalarına yönelik detaylı değerlendirmelerimizi yaptık. Kış aylarının gelişi nedeniyle insanlar daha yoğun kapalı alanlarda bulunuyor. Vaka artışında birincil etkenin insan hareketliliği ve toplu mekanlarda bulunma olduğuna dikkat çekilerek alınması gereken kısıtlayıcı tedbirler tüm detaylarıyla masaya yatırıldı.

Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı. Salgınla mücadelede yalnızca kamu kurumlarının çabası yeterli olmaz. Yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, medyamızın, kanaat önderlerinin ve birer birer her vatandaşımızın sağduyusuna ve katkısına ihtiyacımız var. Unutmayalım, koronavirüs alacağımız tedbirlerden güçlü değildir."

Somut Tedbir Ne Demek? Sokağa Çıkma Yasağı Olacak Mı?

Somut elle tutulabilen gözle görülebilen anlamına geliyor. Somut tedbir de yeniden yasakların gelebileceğine işaret ediyor. Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? sorusunun yanıtı oldukça fazla merak ediliyor. 17 Kasım Salı Günü Bakanlar Kurulu toplantısı yapılması bekleniyor.

Yeni yasaklar ya da kısıtlamalar Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanabilir. Henüz sokağa çıkma yasağı ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Bizleri takip kalarak en güncel gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.

Koronavirüs hastalığı yaygın olarak yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Koronavirüs hastalığından korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın. Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor.

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